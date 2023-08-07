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СМИ: взрыв у порта в Турции произошел в момент загрузки судна с зерном - РИА Новости, 07.08.2023
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15:19 07.08.2023 (обновлено: 16:28 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/vzryv-1888656146.html
СМИ: взрыв у порта в Турции произошел в момент загрузки судна с зерном
СМИ: взрыв у порта в Турции произошел в момент загрузки судна с зерном - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: взрыв у порта в Турции произошел в момент загрузки судна с зерном
Взрыв у турецкого порта Дериндже прогремел в элеваторе, утверждает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:19
2023-08-07T16:28
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв у турецкого порта Дериндже прогремел в элеваторе, утверждает телеканал CNN Turk."Стало известно, что взрыв произошел в одном из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном... Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", - сообщил корреспондент канала.Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе порта Safiport.Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды.
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турция
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Момент взрыва в турецком порту Дериндже
Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...&gt; однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
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турция, в мире
Турция, В мире
СМИ: взрыв у порта в Турции произошел в момент загрузки судна с зерном

CNN Turk: взрыв у порта Дериндже в Турции произошел в элеваторе при загрузке судна зерном

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв у турецкого порта Дериндже прогремел в элеваторе, утверждает телеканал CNN Turk.
"Стало известно, что взрыв произошел в одном из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном... Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", - сообщил корреспондент канала.
Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе порта Safiport.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды.
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