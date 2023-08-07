https://ria.ru/20230807/vzryv-1888656146.html

СМИ: взрыв у порта в Турции произошел в момент загрузки судна с зерном

СМИ: взрыв у порта в Турции произошел в момент загрузки судна с зерном - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: взрыв у порта в Турции произошел в момент загрузки судна с зерном

Взрыв у турецкого порта Дериндже прогремел в элеваторе, утверждает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:19

2023-08-07T15:19

2023-08-07T16:28

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв у турецкого порта Дериндже прогремел в элеваторе, утверждает телеканал CNN Turk."Стало известно, что взрыв произошел в одном из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном... Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", - сообщил корреспондент канала.Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе порта Safiport.Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды.

https://ria.ru/20230805/zerno-1888383727.html

турция

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2023

Варвара Скокшина

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Момент взрыва в турецком порту Дериндже Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). 2023-08-07T15:19 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, в мире