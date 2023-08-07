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У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв - РИА Новости, 07.08.2023
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15:00 07.08.2023 (обновлено: 16:21 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/vzryv-1888647578.html
У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв
У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв - РИА Новости, 07.08.2023
У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв
Возле крупного коммерческого порта Дериндже на Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:00
2023-08-07T16:21
в мире
турция
коджаэли (провинция)
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СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Возле крупного коммерческого порта Дериндже на Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.&quot;Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, &lt;...&gt; однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения&quot;, — заявил он.По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO)."В данный момент специалисты выгружают зерно из (всех. — Прим. ред.) элеваторов", — отметил Айгюн.По данным агентства IHA, инцидент произошел около 14:40 по местному времени (совпадает с мск) в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук."По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой. — Прим. ред.) пыли", — заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.В свою очередь, мэр Айгун сказал, что инцидент мог возникнуть из-за халатности, но его точную причину определят специалисты.При взрыве пострадали десять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, под завалами никого нет.По словам источника РИА Новости в компании-операторе порта Safiport, инцидент не повлиял на работу гавани.&quot;Взрыв произошел рядом с портом, у нас ничего не происходило — ни взрыва, ни пожара&quot;, — сказал собеседник агентства.Он назвал обстановку в порту обычной.Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянули службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды.
https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html
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турция
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Момент взрыва в турецком порту Дериндже
Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...&gt; однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
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в мире, турция, коджаэли (провинция)
В мире, Турция, Коджаэли (провинция)
У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв

У порта Дериндже на Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв

Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Возле крупного коммерческого порта Дериндже на Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.
«

"Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, <...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он.

По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
"В данный момент специалисты выгружают зерно из (всех. — Прим. ред.) элеваторов", — отметил Айгюн.
По данным агентства IHA, инцидент произошел около 14:40 по местному времени (совпадает с мск) в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук.
«
"По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой. — Прим. ред.) пыли", — заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.
В свою очередь, мэр Айгун сказал, что инцидент мог возникнуть из-за халатности, но его точную причину определят специалисты.
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При взрыве пострадали десять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, под завалами никого нет.
По словам источника РИА Новости в компании-операторе порта Safiport, инцидент не повлиял на работу гавани.
«

"Взрыв произошел рядом с портом, у нас ничего не происходило — ни взрыва, ни пожара", — сказал собеседник агентства.

Он назвал обстановку в порту обычной.
Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянули службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды.
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