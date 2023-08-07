https://ria.ru/20230807/vzryv-1888647578.html

У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв

У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв - РИА Новости, 07.08.2023

У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв

Возле крупного коммерческого порта Дериндже на Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:00

2023-08-07T15:00

2023-08-07T16:21

в мире

турция

коджаэли (провинция)

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СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Возле крупного коммерческого порта Дериндже на Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk."Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, <...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он.По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO)."В данный момент специалисты выгружают зерно из (всех. — Прим. ред.) элеваторов", — отметил Айгюн.По данным агентства IHA, инцидент произошел около 14:40 по местному времени (совпадает с мск) в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук."По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой. — Прим. ред.) пыли", — заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.В свою очередь, мэр Айгун сказал, что инцидент мог возникнуть из-за халатности, но его точную причину определят специалисты.При взрыве пострадали десять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, под завалами никого нет.По словам источника РИА Новости в компании-операторе порта Safiport, инцидент не повлиял на работу гавани."Взрыв произошел рядом с портом, у нас ничего не происходило — ни взрыва, ни пожара", — сказал собеседник агентства.Он назвал обстановку в порту обычной.Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянули службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды.

https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html

https://ria.ru/20230803/snaryady-1887935653.html

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коджаэли (провинция)

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Момент взрыва в турецком порту Дериндже Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). 2023-08-07T15:00 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, коджаэли (провинция)