https://ria.ru/20230807/vybory-1888607102.html

Слуцкий высказался о президентских выборах в России

Слуцкий высказался о президентских выборах в России - РИА Новости, 07.08.2023

Слуцкий высказался о президентских выборах в России

Окончательное решение по участию кандидата от ЛДПР в выборах президента России будет принято на съезде партии, сообщил РИА Новости глава фракции ЛДПР в Госдуме... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:17

2023-08-07T13:17

2023-08-07T13:18

ростовская область

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

херсонская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Окончательное решение по участию кандидата от ЛДПР в выборах президента России будет принято на съезде партии, сообщил РИА Новости глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в кулуарах внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР, проходящей в понедельник в Ростовской области. "Что касается выборов президента, то нужно оценивать ситуацию в моменте, понимать, в каких условиях будут проходить эти выборы", - сказал Слуцкий. По его словам, решение об участии в президентских выборах будет приниматься на партийном съезде, однако в настоящее время дата его проведения не определена. "Съезд мы традиционно проводим 12-13 декабря, в день рождения ЛДПР. Пока дата на этот год не утверждена, но мы будем учитывать опыт прежних лет", - сообщил Слуцкий РИА Новости. Он уточнил, что именно на этом съезде партия определится с кандидатом на выборы президента России. "На этом съезде и объявим наше окончательное решение по участию и нашего кандидата", - сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Он также отметил, что пока в партии не думают о президентских выборах. "Главное - это помощь людям и достижение Победы в специальной военной операции", - подчеркнул Слуцкий. 7 августа в Ростовской области проходит внеочередная конференция по выдвижению от ЛДПР кандидатов в депутаты Законодательных собраний и органов местного самоуправления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В конференции принимает участие председатель партии и глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, а также депутаты и сенаторы. Для проведения объединенной конференции региональных отделений ЛДПР выбрали военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Неклиновском районе Ростовской области недалеко от села Самбек. В ходе конференции проходила встреча председателя ЛДПР с активом партии из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсонской области, также проводилась специальная обучающая программа для кандидатов от ЛДПР.

https://ria.ru/20230714/vybory-1884162641.html

https://ria.ru/20230806/peskov-1888504700.html

https://ria.ru/20230721/neyroset-1885398118.html

https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html

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ростовская область, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, херсонская область