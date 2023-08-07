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Слуцкий высказался о президентских выборах в России - РИА Новости, 07.08.2023
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13:17 07.08.2023 (обновлено: 13:18 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/vybory-1888607102.html
Слуцкий высказался о президентских выборах в России
Слуцкий высказался о президентских выборах в России - РИА Новости, 07.08.2023
Слуцкий высказался о президентских выборах в России
Окончательное решение по участию кандидата от ЛДПР в выборах президента России будет принято на съезде партии, сообщил РИА Новости глава фракции ЛДПР в Госдуме... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:17
2023-08-07T13:18
ростовская область
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
херсонская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Окончательное решение по участию кандидата от ЛДПР в выборах президента России будет принято на съезде партии, сообщил РИА Новости глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в кулуарах внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР, проходящей в понедельник в Ростовской области. "Что касается выборов президента, то нужно оценивать ситуацию в моменте, понимать, в каких условиях будут проходить эти выборы", - сказал Слуцкий. По его словам, решение об участии в президентских выборах будет приниматься на партийном съезде, однако в настоящее время дата его проведения не определена. "Съезд мы традиционно проводим 12-13 декабря, в день рождения ЛДПР. Пока дата на этот год не утверждена, но мы будем учитывать опыт прежних лет", - сообщил Слуцкий РИА Новости. Он уточнил, что именно на этом съезде партия определится с кандидатом на выборы президента России. "На этом съезде и объявим наше окончательное решение по участию и нашего кандидата", - сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Он также отметил, что пока в партии не думают о президентских выборах. "Главное - это помощь людям и достижение Победы в специальной военной операции", - подчеркнул Слуцкий. 7 августа в Ростовской области проходит внеочередная конференция по выдвижению от ЛДПР кандидатов в депутаты Законодательных собраний и органов местного самоуправления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В конференции принимает участие председатель партии и глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, а также депутаты и сенаторы. Для проведения объединенной конференции региональных отделений ЛДПР выбрали военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Неклиновском районе Ростовской области недалеко от села Самбек. В ходе конференции проходила встреча председателя ЛДПР с активом партии из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсонской области, также проводилась специальная обучающая программа для кандидатов от ЛДПР.
https://ria.ru/20230714/vybory-1884162641.html
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ростовская область, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, херсонская область
Ростовская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Херсонская область
Слуцкий высказался о президентских выборах в России

Слуцкий: решение по участию кандидата от ЛДПР в выборах президента примут на съезде партии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Окончательное решение по участию кандидата от ЛДПР в выборах президента России будет принято на съезде партии, сообщил РИА Новости глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в кулуарах внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР, проходящей в понедельник в Ростовской области.
"Что касается выборов президента, то нужно оценивать ситуацию в моменте, понимать, в каких условиях будут проходить эти выборы", - сказал Слуцкий.
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По его словам, решение об участии в президентских выборах будет приниматься на партийном съезде, однако в настоящее время дата его проведения не определена.
"Съезд мы традиционно проводим 12-13 декабря, в день рождения ЛДПР. Пока дата на этот год не утверждена, но мы будем учитывать опыт прежних лет", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
Он уточнил, что именно на этом съезде партия определится с кандидатом на выборы президента России.
"На этом съезде и объявим наше окончательное решение по участию и нашего кандидата", - сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
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Он также отметил, что пока в партии не думают о президентских выборах.
"Главное - это помощь людям и достижение Победы в специальной военной операции", - подчеркнул Слуцкий.
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7 августа в Ростовской области проходит внеочередная конференция по выдвижению от ЛДПР кандидатов в депутаты Законодательных собраний и органов местного самоуправления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В конференции принимает участие председатель партии и глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, а также депутаты и сенаторы.
Для проведения объединенной конференции региональных отделений ЛДПР выбрали военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Неклиновском районе Ростовской области недалеко от села Самбек.
В ходе конференции проходила встреча председателя ЛДПР с активом партии из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсонской области, также проводилась специальная обучающая программа для кандидатов от ЛДПР.
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