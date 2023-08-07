https://ria.ru/20230807/vsu-1888562772.html

ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин

ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин - РИА Новости, 07.08.2023

ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин

Украинские войска перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, пытаясь атаковать населенные пункты Старомайорское и Урожайное, сообщил в эфире телеканала... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:26

2023-08-07T10:26

2023-08-07T10:26

специальная военная операция на украине

безопасность

старомайорское

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, пытаясь атаковать населенные пункты Старомайорское и Урожайное, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Горячими точками по-прежнему можно считать южнодонецкое направление. Там в центре внимания несколько населенных пунктов — это Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать данные населенные пункты, перебрасывает резервы, но наши подразделения планомерно уничтожают противника и стараются улучшить свои позиции. Там атаки противника совершаются в течение суток не менее пяти-шести раз", - сказал Пушилин. По его словам, по всей линии соприкосновения ситуация остается достаточно напряженной, но полностью контролируемой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомайорское

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, старомайорское, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр