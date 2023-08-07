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ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин
ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин - РИА Новости, 07.08.2023
ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин
Украинские войска перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, пытаясь атаковать населенные пункты Старомайорское и Урожайное, сообщил в эфире телеканала... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:26
2023-08-07T10:26
2023-08-07T10:26
специальная военная операция на украине
безопасность
старомайорское
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, пытаясь атаковать населенные пункты Старомайорское и Урожайное, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Горячими точками по-прежнему можно считать южнодонецкое направление. Там в центре внимания несколько населенных пунктов — это Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать данные населенные пункты, перебрасывает резервы, но наши подразделения планомерно уничтожают противника и стараются улучшить свои позиции. Там атаки противника совершаются в течение суток не менее пяти-шести раз", - сказал Пушилин. По его словам, по всей линии соприкосновения ситуация остается достаточно напряженной, но полностью контролируемой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин
Пушилин: ВСУ пытаются атаковать на Южнодонецком направлении по пять-шесть раз в день