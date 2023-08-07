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ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/vsu-1888562772.html
ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин
ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин - РИА Новости, 07.08.2023
ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин
Украинские войска перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, пытаясь атаковать населенные пункты Старомайорское и Урожайное, сообщил в эфире телеканала... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:26
2023-08-07T10:26
специальная военная операция на украине
безопасность
старомайорское
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, пытаясь атаковать населенные пункты Старомайорское и Урожайное, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Горячими точками по-прежнему можно считать южнодонецкое направление. Там в центре внимания несколько населенных пунктов — это Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать данные населенные пункты, перебрасывает резервы, но наши подразделения планомерно уничтожают противника и стараются улучшить свои позиции. Там атаки противника совершаются в течение суток не менее пяти-шести раз", - сказал Пушилин. По его словам, по всей линии соприкосновения ситуация остается достаточно напряженной, но полностью контролируемой.
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безопасность, старомайорское, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление, сообщил Пушилин

Пушилин: ВСУ пытаются атаковать на Южнодонецком направлении по пять-шесть раз в день

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, пытаясь атаковать населенные пункты Старомайорское и Урожайное, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Горячими точками по-прежнему можно считать южнодонецкое направление. Там в центре внимания несколько населенных пунктов — это Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать данные населенные пункты, перебрасывает резервы, но наши подразделения планомерно уничтожают противника и стараются улучшить свои позиции. Там атаки противника совершаются в течение суток не менее пяти-шести раз", - сказал Пушилин.
По его словам, по всей линии соприкосновения ситуация остается достаточно напряженной, но полностью контролируемой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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