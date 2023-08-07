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Источник: в Джидде встречались в основном режиссеры украинского кризиса - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:01 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/vstrecha-1888749090.html
Источник: в Джидде встречались в основном режиссеры украинского кризиса
Источник: в Джидде встречались в основном режиссеры украинского кризиса - РИА Новости, 07.08.2023
Источник: в Джидде встречались в основном режиссеры украинского кризиса
Подавляющее большинство участников состоявшейся в Джидде встречи - страны Запада, режиссеры украинского кризиса, поставщики оружия и пособники эскалации,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:01
2023-08-07T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джидда
сергей лавров
дмитрий песков
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подавляющее большинство участников состоявшейся в Джидде встречи - страны Запада, режиссеры украинского кризиса, поставщики оружия и пособники эскалации, отметил источник в Москве, комментируя РИА Новости прошедшую в Саудовской Аравии встречу по Украине. Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. "Судя по сообщениям СМИ, на встрече по Украине в Джидде страны "глобального Юга" были в меньшинстве. Из порядка 40 участников их было около 15, причем четыре или пять - по видеосвязи. Россию не приглашали", - указал он. "Ряд авторов посреднических и гуманитарных инициатив забыли", - добавил собеседник агентства. "Подавляющее большинство участников - страны Запада, режиссеры украинского кризиса, поставщики оружия и пособники эскалации. За выводами далеко ходить не надо", - заключил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна". Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230807/formula-1888720262.html
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россия
украина
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, джидда, сергей лавров, дмитрий песков, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джидда, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), НАТО
Источник: в Джидде встречались в основном режиссеры украинского кризиса

Подавляющее большинство участников встречи в Джидде — страны-режиссеры украинского кризиса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подавляющее большинство участников состоявшейся в Джидде встречи - страны Запада, режиссеры украинского кризиса, поставщики оружия и пособники эскалации, отметил источник в Москве, комментируя РИА Новости прошедшую в Саудовской Аравии встречу по Украине.
Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
«
"Судя по сообщениям СМИ, на встрече по Украине в Джидде страны "глобального Юга" были в меньшинстве. Из порядка 40 участников их было около 15, причем четыре или пять - по видеосвязи. Россию не приглашали", - указал он.
«
"Ряд авторов посреднических и гуманитарных инициатив забыли", - добавил собеседник агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Киеве утверждают, что у "формулы мира" Зеленского прибавилось поддержки
Вчера, 19:18
«
"Подавляющее большинство участников - страны Запада, режиссеры украинского кризиса, поставщики оружия и пособники эскалации. За выводами далеко ходить не надо", - заключил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Одна из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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Вчера, 11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжиддаСергей ЛавровДмитрий ПесковМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)НАТО
 
 
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