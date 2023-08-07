https://ria.ru/20230807/vstrecha-1888722221.html

В ООН сообщили, что участвовали во встрече по Украине в Саудовской Аравии

В ООН сообщили, что участвовали во встрече по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023

В ООН сообщили, что участвовали во встрече по Украине в Саудовской Аравии

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло участвовала во встрече по Украине, которая проходила в Саудовской Аравии в субботу и воскресенье, заявил РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:32

2023-08-07T19:32

2023-08-07T19:32

специальная военная операция на украине

джидда

россия

украина

розмари дикарло

фархан хак

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

оон

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ООН, 7 авг – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло участвовала во встрече по Украине, которая проходила в Саудовской Аравии в субботу и воскресенье, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло принимала участие в переговорах в Джидде виртуально, по видеосвязи", - сказал Хак. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Джидде, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя эти консультации, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230807/peregovory-1888717638.html

джидда

россия

украина

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джидда, россия, украина, розмари дикарло, фархан хак, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон