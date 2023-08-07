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В ООН сообщили, что участвовали во встрече по Украине в Саудовской Аравии
В ООН сообщили, что участвовали во встрече по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023
В ООН сообщили, что участвовали во встрече по Украине в Саудовской Аравии
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло участвовала во встрече по Украине, которая проходила в Саудовской Аравии в субботу и воскресенье, заявил РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:32
2023-08-07T19:32
2023-08-07T19:32
специальная военная операция на украине
джидда
россия
украина
розмари дикарло
фархан хак
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
оон
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ООН, 7 авг – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло участвовала во встрече по Украине, которая проходила в Саудовской Аравии в субботу и воскресенье, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло принимала участие в переговорах в Джидде виртуально, по видеосвязи", - сказал Хак. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Джидде, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя эти консультации, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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джидда, россия, украина, розмари дикарло, фархан хак, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон
Специальная военная операция на Украине, Джидда, Россия, Украина, Розмари ДиКарло, Фархан Хак, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), ООН
В ООН сообщили, что участвовали во встрече по Украине в Саудовской Аравии
ООН сообщила, что замгенсека ДиКарло участвовала во встрече по Украине в Саудовской Аравии