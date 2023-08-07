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Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста
Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста - РИА Новости, 07.08.2023
Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста
Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос", выигравшими прошлогоднюю мировую серию, пошутил, что знает, каково... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:10
2023-08-07T23:10
2023-08-07T23:18
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос", выигравшими прошлогоднюю мировую серию, пошутил, что знает, каково чувствовать себя списанным со счетов из-за возраста."Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю", — сказал он.Таким образом Байден высказался о менеджере команды, 74-летнем Дасти Бейкере. Президент США отметил, что болел за него, когда тот сам играл в бейсбол. "Самое плохое в том, что я был старше его", — подчеркнул глава государства.Байден — старейший президент в истории Соединенных Штатов, в минувшем ноябре ему исполнилось 80 лет. Он часто иронизирует по поводу своего преклонного возраста. Ранее он, в частности, заявлял, будто занимается политикой 200, 300 и даже 600 лет, но настаивал, что находится в "расцвете сил".
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в мире, сша, джо байден
Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста
Байден пошутил, что знает, как чувствует себя человек, списанный со счетов из-за возраста
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос", выигравшими прошлогоднюю мировую серию, пошутил, что знает, каково чувствовать себя списанным со счетов из-за возраста.
«
"Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю", — сказал он.
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Таким образом Байден высказался о менеджере команды, 74-летнем Дасти Бейкере. Президент США отметил, что болел за него, когда тот сам играл в бейсбол.
«
"Самое плохое в том, что я был старше его", — подчеркнул глава государства.
Байден — старейший президент в истории Соединенных Штатов, в минувшем ноябре ему исполнилось 80 лет. Он часто иронизирует по поводу своего преклонного возраста. Ранее он, в частности, заявлял, будто занимается политикой 200, 300 и даже 600 лет, но настаивал, что находится в "расцвете сил".
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