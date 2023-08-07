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Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста - РИА Новости, 07.08.2023
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23:10 07.08.2023 (обновлено: 23:18 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/vozrast-1888749540.html
Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста
Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста - РИА Новости, 07.08.2023
Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста
Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос", выигравшими прошлогоднюю мировую серию, пошутил, что знает, каково... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:10
2023-08-07T23:18
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос", выигравшими прошлогоднюю мировую серию, пошутил, что знает, каково чувствовать себя списанным со счетов из-за возраста.&quot;Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю&quot;, — сказал он.Таким образом Байден высказался о менеджере команды, 74-летнем Дасти Бейкере. Президент США отметил, что болел за него, когда тот сам играл в бейсбол. &quot;Самое плохое в том, что я был старше его&quot;, — подчеркнул глава государства.Байден — старейший президент в истории Соединенных Штатов, в минувшем ноябре ему исполнилось 80 лет. Он часто иронизирует по поводу своего преклонного возраста. Ранее он, в частности, заявлял, будто занимается политикой 200, 300 и даже 600 лет, но настаивал, что находится в "расцвете сил".
https://ria.ru/20230806/opros-1888521671.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста

Байден пошутил, что знает, как чувствует себя человек, списанный со счетов из-за возраста

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос", выигравшими прошлогоднюю мировую серию, пошутил, что знает, каково чувствовать себя списанным со счетов из-за возраста.
«

"Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю", — сказал он.

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Таким образом Байден высказался о менеджере команды, 74-летнем Дасти Бейкере. Президент США отметил, что болел за него, когда тот сам играл в бейсбол.
«

"Самое плохое в том, что я был старше его", — подчеркнул глава государства.

Байден — старейший президент в истории Соединенных Штатов, в минувшем ноябре ему исполнилось 80 лет. Он часто иронизирует по поводу своего преклонного возраста. Ранее он, в частности, заявлял, будто занимается политикой 200, 300 и даже 600 лет, но настаивал, что находится в "расцвете сил".
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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