https://ria.ru/20230807/vozrast-1888749540.html

Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста

Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста - РИА Новости, 07.08.2023

Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста

Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос", выигравшими прошлогоднюю мировую серию, пошутил, что знает, каково... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T23:10

2023-08-07T23:10

2023-08-07T23:18

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос", выигравшими прошлогоднюю мировую серию, пошутил, что знает, каково чувствовать себя списанным со счетов из-за возраста."Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю", — сказал он.Таким образом Байден высказался о менеджере команды, 74-летнем Дасти Бейкере. Президент США отметил, что болел за него, когда тот сам играл в бейсбол. "Самое плохое в том, что я был старше его", — подчеркнул глава государства.Байден — старейший президент в истории Соединенных Штатов, в минувшем ноябре ему исполнилось 80 лет. Он часто иронизирует по поводу своего преклонного возраста. Ранее он, в частности, заявлял, будто занимается политикой 200, 300 и даже 600 лет, но настаивал, что находится в "расцвете сил".

https://ria.ru/20230806/opros-1888521671.html

https://ria.ru/20230804/bayden-1888131653.html

сша

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в мире, сша, джо байден