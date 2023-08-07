https://ria.ru/20230807/vagner-1888563241.html

Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии

Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии - РИА Новости, 07.08.2023

Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев встретился с оперативным командующим вооруженных сил Польши Томашем Пиотровским, обсуждалось в том РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:28

2023-08-07T10:28

2023-08-07T10:28

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чвк "вагнер"

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев встретился с оперативным командующим вооруженных сил Польши Томашем Пиотровским, обсуждалось в том числе размещение группы "Вагнер" в Белоруссии, сообщает в понедельник командование объединенных сил украинских войск. "Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с командующим оперативного командования видов ВС Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровским. Во время дискуссии, рассмотрев комплекс вопросов, связанных с возможными вызовами и угрозами из-за размещения в Беларуси группировок ЧВК "Вагнер", генерал-лейтенант Сергей Наев отметил важность продолжения обмена информацией и опытом организации боевой работы на пунктах управления", - говорится в сообщении украинского командования, опубликованном в телеграм-канале. Наев также отметил необходимость дополнительного обучения личного состава по эксплуатации и ремонту образцов военной техники польского производства. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, 1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости получение ноты Польши с ее доказательствами якобы нарушения госграницы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что "в ней нет неопровержимых доказательств". На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину. Ранее Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, "взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек". Лукашенко добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам" белорусской армии, "которые сосредоточены в Бресте и Гродно". Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".

https://ria.ru/20230803/vagner-1888083495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина, белоруссия, чвк "вагнер"