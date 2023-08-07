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Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии - РИА Новости, 07.08.2023
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10:28 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/vagner-1888563241.html
Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии
Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии - РИА Новости, 07.08.2023
Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии
Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев встретился с оперативным командующим вооруженных сил Польши Томашем Пиотровским, обсуждалось в том РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:28
2023-08-07T10:28
в мире
польша
украина
белоруссия
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев встретился с оперативным командующим вооруженных сил Польши Томашем Пиотровским, обсуждалось в том числе размещение группы "Вагнер" в Белоруссии, сообщает в понедельник командование объединенных сил украинских войск. "Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с командующим оперативного командования видов ВС Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровским. Во время дискуссии, рассмотрев комплекс вопросов, связанных с возможными вызовами и угрозами из-за размещения в Беларуси группировок ЧВК "Вагнер", генерал-лейтенант Сергей Наев отметил важность продолжения обмена информацией и опытом организации боевой работы на пунктах управления", - говорится в сообщении украинского командования, опубликованном в телеграм-канале. Наев также отметил необходимость дополнительного обучения личного состава по эксплуатации и ремонту образцов военной техники польского производства. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, 1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости получение ноты Польши с ее доказательствами якобы нарушения госграницы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что "в ней нет неопровержимых доказательств". На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину. Ранее Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, "взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек". Лукашенко добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам" белорусской армии, "которые сосредоточены в Бресте и Гродно". Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".
https://ria.ru/20230803/vagner-1888083495.html
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в мире, польша, украина, белоруссия, чвк "вагнер"
В мире, Польша, Украина, Белоруссия, ЧВК "Вагнер"
Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии

Украина и Польша обсудили возможную угрозу из-за размещения группы "Вагнер" в Белоруссии

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер"
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев встретился с оперативным командующим вооруженных сил Польши Томашем Пиотровским, обсуждалось в том числе размещение группы "Вагнер" в Белоруссии, сообщает в понедельник командование объединенных сил украинских войск.
"Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с командующим оперативного командования видов ВС Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровским. Во время дискуссии, рассмотрев комплекс вопросов, связанных с возможными вызовами и угрозами из-за размещения в Беларуси группировок ЧВК "Вагнер", генерал-лейтенант Сергей Наев отметил важность продолжения обмена информацией и опытом организации боевой работы на пунктах управления", - говорится в сообщении украинского командования, опубликованном в телеграм-канале.
Наев также отметил необходимость дополнительного обучения личного состава по эксплуатации и ремонту образцов военной техники польского производства.
Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, 1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости получение ноты Польши с ее доказательствами якобы нарушения госграницы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что "в ней нет неопровержимых доказательств".
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Пентагон не видит повышенных рисков для Польши со стороны ЧВК "Вагнер"
3 августа, 23:24
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
Ранее Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, "взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек". Лукашенко добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам" белорусской армии, "которые сосредоточены в Бресте и Гродно". Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"
3 августа, 13:20
 
В миреПольшаУкраинаБелоруссияЧВК "Вагнер"
 
 
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