https://ria.ru/20230807/ural-1888683960.html
На одном из заводов на Урале обрушилась труба
На одном из заводов на Урале обрушилась труба - РИА Новости, 07.08.2023
На одном из заводов на Урале обрушилась труба
Три человека пострадали при падении трубы во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:23
2023-08-07T16:23
2023-08-07T16:45
происшествия
урал
свердловская область
русал
богословский алюминиевый завод
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Три человека пострадали при падении трубы во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал"), сообщает прокуратура Свердловской области.По данным ведомства, днем в понедельник трое альпинистов проводили работы по подготовке к демонтажу объектов и оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода."При подготовке демонтажа труб одна из них самопроизвольно упала, в результате чего пострадали трое работников, двое из которых доставлены в больницу для оказания медицинской помощи с травмами различной степени тяжести, в том числе с множественными переломами", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что один работник сейчас находится под завалами. Во время падения трубы альпинисты находились на площадке на высоте 55 метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе завода, пострадавшие работники подрядной организацией ООО "Развитие" вели подготовку к техническому обрушению дымовой трубы. На месте происшествия ведутся эвакуационные работы.Богословский алюминиевый завод - третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.
https://ria.ru/20230804/vzryv-1888272205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, свердловская область, русал, богословский алюминиевый завод
Происшествия, Урал, Свердловская область, Русал, Богословский алюминиевый завод
На одном из заводов на Урале обрушилась труба
При обрушении трубы на одном из заводов на Урале пострадали три человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Три человека пострадали при падении трубы во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал"), сообщает прокуратура Свердловской области.
По данным ведомства, днем в понедельник трое альпинистов проводили работы по подготовке к демонтажу объектов и оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода
.
"При подготовке демонтажа труб одна из них самопроизвольно упала, в результате чего пострадали трое работников, двое из которых доставлены в больницу для оказания медицинской помощи с травмами различной степени тяжести, в том числе с множественными переломами", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что один работник сейчас находится под завалами. Во время падения трубы альпинисты находились на площадке на высоте 55 метров.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе завода, пострадавшие работники подрядной организацией ООО "Развитие" вели подготовку к техническому обрушению дымовой трубы. На месте происшествия ведутся эвакуационные работы.
Богословский алюминиевый завод - третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.
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