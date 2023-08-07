https://ria.ru/20230807/ural-1888683960.html

На одном из заводов на Урале обрушилась труба

На одном из заводов на Урале обрушилась труба - РИА Новости, 07.08.2023

На одном из заводов на Урале обрушилась труба

Три человека пострадали при падении трубы во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:23

2023-08-07T16:23

2023-08-07T16:45

происшествия

урал

свердловская область

русал

богословский алюминиевый завод

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Три человека пострадали при падении трубы во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал"), сообщает прокуратура Свердловской области.По данным ведомства, днем в понедельник трое альпинистов проводили работы по подготовке к демонтажу объектов и оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода."При подготовке демонтажа труб одна из них самопроизвольно упала, в результате чего пострадали трое работников, двое из которых доставлены в больницу для оказания медицинской помощи с травмами различной степени тяжести, в том числе с множественными переломами", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что один работник сейчас находится под завалами. Во время падения трубы альпинисты находились на площадке на высоте 55 метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе завода, пострадавшие работники подрядной организацией ООО "Развитие" вели подготовку к техническому обрушению дымовой трубы. На месте происшествия ведутся эвакуационные работы.Богословский алюминиевый завод - третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.

https://ria.ru/20230804/vzryv-1888272205.html

https://ria.ru/20230707/vzryv-1882749653.html

урал

свердловская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, урал, свердловская область, русал, богословский алюминиевый завод