https://ria.ru/20230807/uragan-1888748139.html

Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без света после урагана

Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без света после урагана - РИА Новости, 07.08.2023

Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без света после урагана

Около 12 тысячи жителей Смоленской области остаются без электричества в результате прошедшего урагана, в восстановлении электроэнергии задействованы 47 бригад,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:49

2023-08-07T22:49

2023-08-07T23:09

происшествия

смоленская область

василий анохин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg

БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Около 12 тысячи жителей Смоленской области остаются без электричества в результате прошедшего урагана, в восстановлении электроэнергии задействованы 47 бригад, сообщил врио главы региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Провел оперативное совещание, посвященное устранению последствий сегодняшнего урагана… На данный момент в регионе отключена 281 трансформаторная станция, без электричества остаются 12 тысяч человек. Смоленские энергетики уже приступили к ликвидации последствий урагана", - написал Анохин.Он уточнил, что восстановлением энергоснабжения занимаются 47 групп, состоящих из 160 человек, также задействовано 59 единиц техники. Кроме того, власти подготовили 40 передвижных генераторов для использования на социальных объектах. Отмечается, что работы будут продолжены до полной ликвидации последствий аварии и повреждений на энергосетях. Анохин также поручил главам районов перевести коммунальные и аварийные службы на усиленный режим работы и обеспечить их взаимодействие. Кроме того, он распорядился определить на уровне муниципалитетов номера телефонов и сетевые ресурсы по устранению последствий непогоды.

https://ria.ru/20230807/uragan-1888683742.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, смоленская область, василий анохин