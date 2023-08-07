https://ria.ru/20230807/uragan-1888748139.html
Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без света после урагана
Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без света после урагана - РИА Новости, 07.08.2023
Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без света после урагана
Около 12 тысячи жителей Смоленской области остаются без электричества в результате прошедшего урагана, в восстановлении электроэнергии задействованы 47 бригад,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:49
2023-08-07T22:49
2023-08-07T23:09
происшествия
смоленская область
василий анохин
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Около 12 тысячи жителей Смоленской области остаются без электричества в результате прошедшего урагана, в восстановлении электроэнергии задействованы 47 бригад, сообщил врио главы региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Провел оперативное совещание, посвященное устранению последствий сегодняшнего урагана… На данный момент в регионе отключена 281 трансформаторная станция, без электричества остаются 12 тысяч человек. Смоленские энергетики уже приступили к ликвидации последствий урагана", - написал Анохин.Он уточнил, что восстановлением энергоснабжения занимаются 47 групп, состоящих из 160 человек, также задействовано 59 единиц техники. Кроме того, власти подготовили 40 передвижных генераторов для использования на социальных объектах. Отмечается, что работы будут продолжены до полной ликвидации последствий аварии и повреждений на энергосетях. Анохин также поручил главам районов перевести коммунальные и аварийные службы на усиленный режим работы и обеспечить их взаимодействие. Кроме того, он распорядился определить на уровне муниципалитетов номера телефонов и сетевые ресурсы по устранению последствий непогоды.
https://ria.ru/20230807/uragan-1888683742.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, василий анохин
Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин
Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без света после урагана
Около 12 тысяч жителей Смоленской области остаются без электричества после урагана