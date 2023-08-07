https://ria.ru/20230807/ukraina-1888732388.html

Госдеп прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии

Госдеп прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023

Госдеп прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии

Госдепартамент США заявил, что обсуждение украинского конфликта на встрече в Саудовской Аравии получилось "продуктивным". РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:38

2023-08-07T20:38

2023-08-07T20:52

специальная военная операция на украине

украина

государственный департамент сша

джейк салливан

виктория нуланд

россия

джидда

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что обсуждение украинского конфликта на встрече в Саудовской Аравии получилось "продуктивным"."Я бы сказал, что мы почувствовали, что это были продуктивные переговоры", - сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы посчитали продуктивным, что целый ряд стран смогли напрямую услышать от Украины о насилии, которое ей чинит Россия, а также о ее видении справедливого и прочного мира, который бы сохранял их территориальную целостность и суверенитет", - сказал онМиллер отказался говорить о подробностях встречи, сообщив только, что США представляли советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.Они, по словам Миллера, провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая, чье присутствие в Джидде пресс-секретарь также охарактеризовал как "продуктивное".Консультации в Джидде проходили 5-6 августа. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Джидде, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя эти консультации, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230728/peregovory-1886849947.html

https://ria.ru/20230807/peregovory-1888711902.html

https://ria.ru/20230806/peregovory-1888457993.html

украина

россия

джидда

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украина, государственный департамент сша, джейк салливан, виктория нуланд, россия, джидда, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), нато