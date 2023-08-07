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Госдеп прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 07.08.2023 (обновлено: 20:52 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888732388.html
Госдеп прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии
Госдеп прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023
Госдеп прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии
Госдепартамент США заявил, что обсуждение украинского конфликта на встрече в Саудовской Аравии получилось "продуктивным". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:38
2023-08-07T20:52
специальная военная операция на украине
украина
государственный департамент сша
джейк салливан
виктория нуланд
россия
джидда
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что обсуждение украинского конфликта на встрече в Саудовской Аравии получилось "продуктивным"."Я бы сказал, что мы почувствовали, что это были продуктивные переговоры", - сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы посчитали продуктивным, что целый ряд стран смогли напрямую услышать от Украины о насилии, которое ей чинит Россия, а также о ее видении справедливого и прочного мира, который бы сохранял их территориальную целостность и суверенитет", - сказал онМиллер отказался говорить о подробностях встречи, сообщив только, что США представляли советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.Они, по словам Миллера, провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая, чье присутствие в Джидде пресс-секретарь также охарактеризовал как "продуктивное".Консультации в Джидде проходили 5-6 августа. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Джидде, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя эти консультации, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230728/peregovory-1886849947.html
https://ria.ru/20230807/peregovory-1888711902.html
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украина
россия
джидда
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украина, государственный департамент сша, джейк салливан, виктория нуланд, россия, джидда, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Государственный департамент США, Джейк Салливан, Виктория Нуланд, Россия, Джидда, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), НАТО
Госдеп прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии

Госдеп заявил, что встреча по Украине в Саудовской Аравии получилась конструктивной

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что обсуждение украинского конфликта на встрече в Саудовской Аравии получилось "продуктивным".
"Я бы сказал, что мы почувствовали, что это были продуктивные переговоры", - сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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28 июля, 13:55
"Мы посчитали продуктивным, что целый ряд стран смогли напрямую услышать от Украины о насилии, которое ей чинит Россия, а также о ее видении справедливого и прочного мира, который бы сохранял их территориальную целостность и суверенитет", - сказал он
Миллер отказался говорить о подробностях встречи, сообщив только, что США представляли советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
Они, по словам Миллера, провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая, чье присутствие в Джидде пресс-секретарь также охарактеризовал как "продуктивное".
Консультации в Джидде проходили 5-6 августа. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Джидде, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя эти консультации, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Город Баден-Баден - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Мэр Баден-Бадена объяснил, почему хочет принять переговоры по Украине
Вчера, 18:30
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны
6 августа, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГосударственный департамент СШАДжейк СалливанВиктория НуландРоссияДжиддаМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)НАТО
 
 
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