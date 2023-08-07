https://ria.ru/20230807/ukraina-1888694510.html

Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus

Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus - РИА Новости, 07.08.2023

Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:00

2023-08-07T17:00

2023-08-07T17:00

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россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. "Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (ракеты дальнего радиуса действия, переданные Украине Великобританией и Францией - ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины", - сказал Игнат. Он отметил эффективность дальнобойных западных ракет в ходе ударов по российским складам оружия, по переправам и по мостам. "Нам нужно больше оружия данного типа", - добавил Игнат. Ранее депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину, сообщило издание Spigel. По словам депутата, для успешного "контрнаступления" Украине "не хватает военно-воздушной поддержки". Шварц призвал не тратить время на долгие обсуждения и начать поставки. Депутат Госдумы, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что возможная передача дальнобойных крылатых ракет ФРГ Украине подчеркивает тот факт, что Германия продолжает выполнять роль сателлита США вопреки национальным интересам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230807/rakety-1888593670.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230806/scalp-1888501235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, германия, дмитрий песков, константин затулин, сергей лавров, нато, в мире