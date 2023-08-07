Рейтинг@Mail.ru
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888694510.html
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus - РИА Новости, 07.08.2023
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:00
2023-08-07T17:00
украина
россия
германия
дмитрий песков
константин затулин
сергей лавров
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_cbf886f76062f18e6dc1164de8060b60.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. "Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (ракеты дальнего радиуса действия, переданные Украине Великобританией и Францией - ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины", - сказал Игнат. Он отметил эффективность дальнобойных западных ракет в ходе ударов по российским складам оружия, по переправам и по мостам. "Нам нужно больше оружия данного типа", - добавил Игнат. Ранее депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину, сообщило издание Spigel. По словам депутата, для успешного "контрнаступления" Украине "не хватает военно-воздушной поддержки". Шварц призвал не тратить время на долгие обсуждения и начать поставки. Депутат Госдумы, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что возможная передача дальнобойных крылатых ракет ФРГ Украине подчеркивает тот факт, что Германия продолжает выполнять роль сателлита США вопреки национальным интересам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230807/rakety-1888593670.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230806/scalp-1888501235.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_a335cacbb789f7b5a73b4978c65d92e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, германия, дмитрий песков, константин затулин, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Константин Затулин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Берлин передать Киеву Taurus

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
"Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (ракеты дальнего радиуса действия, переданные Украине Великобританией и Францией - ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины", - сказал Игнат.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В ДНР ответили депутату из ФРГ, предложившему передать Киеву ракеты Taurus
Вчера, 12:22
Он отметил эффективность дальнобойных западных ракет в ходе ударов по российским складам оружия, по переправам и по мостам.
"Нам нужно больше оружия данного типа", - добавил Игнат.
Ранее депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину, сообщило издание Spigel. По словам депутата, для успешного "контрнаступления" Украине "не хватает военно-воздушной поддержки". Шварц призвал не тратить время на долгие обсуждения и начать поставки.
Депутат Госдумы, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что возможная передача дальнобойных крылатых ракет ФРГ Украине подчеркивает тот факт, что Германия продолжает выполнять роль сателлита США вопреки национальным интересам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ракета англо-французского производства Storm Shadow / SCALP. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, пишут СМИ
6 августа, 19:05
 
УкраинаРоссияГерманияДмитрий ПесковКонстантин ЗатулинСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала