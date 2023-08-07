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Зеленский утверждает, что Украина не хочет переносить конфликт в Россию - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 07.08.2023 (обновлено: 16:29 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888647030.html
Зеленский утверждает, что Украина не хочет переносить конфликт в Россию
Зеленский утверждает, что Украина не хочет переносить конфликт в Россию - РИА Новости, 07.08.2023
Зеленский утверждает, что Украина не хочет переносить конфликт в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion, что Киев не хочет переносить конфликт на территорию России. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:56
2023-08-07T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion, что Киев не хочет переносить конфликт на территорию России. "Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью", — заявил он.Запись интервью опубликовали на YouTube-канале издания.Украинские войска практически ежедневно обстреливают территорию приграничных областей России, а также атакуют при помощи беспилотников центральные регионы страны. Кроме того, были случаи проникновения украинских диверсионных групп.Третьего августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го.Как отмечал Владимир Путин, начало специальной военной операции — это вынужденная мера, так как России создали настолько большие риски в сфере безопасности, что "другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230807/konflikt-1888637905.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский утверждает, что Украина не хочет переносить конфликт в Россию

Зеленский заявил, что у Украины не было и нет цели перенести конфликт на территорию России

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion, что Киев не хочет переносить конфликт на территорию России.
"Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью", — заявил он.
Запись интервью опубликовали на YouTube-канале издания.
Украинские войска практически ежедневно обстреливают территорию приграничных областей России, а также атакуют при помощи беспилотников центральные регионы страны. Кроме того, были случаи проникновения украинских диверсионных групп.
Третьего августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го.
Как отмечал Владимир Путин, начало специальной военной операции — это вынужденная мера, так как России создали настолько большие риски в сфере безопасности, что "другими средствами реагировать было невозможно".
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