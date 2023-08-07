https://ria.ru/20230807/ukraina-1888647030.html

Зеленский утверждает, что Украина не хочет переносить конфликт в Россию

Зеленский утверждает, что Украина не хочет переносить конфликт в Россию - РИА Новости, 07.08.2023

Зеленский утверждает, что Украина не хочет переносить конфликт в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion, что Киев не хочет переносить конфликт на территорию России. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:56

2023-08-07T14:56

2023-08-07T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion, что Киев не хочет переносить конфликт на территорию России. "Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью", — заявил он.Запись интервью опубликовали на YouTube-канале издания.Украинские войска практически ежедневно обстреливают территорию приграничных областей России, а также атакуют при помощи беспилотников центральные регионы страны. Кроме того, были случаи проникновения украинских диверсионных групп.Третьего августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го.Как отмечал Владимир Путин, начало специальной военной операции — это вынужденная мера, так как России создали настолько большие риски в сфере безопасности, что "другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230807/konflikt-1888637905.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр