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В ВСУ признали большие потери людей и техники, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2023
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14:12 07.08.2023 (обновлено: 14:23 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888635393.html
В ВСУ признали большие потери людей и техники, пишут СМИ
В ВСУ признали большие потери людей и техники, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2023
В ВСУ признали большие потери людей и техники, пишут СМИ
В украинских войсках признали большие потери в личном составе и технике в начале контрнаступления, пишет газета New York Times. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:12
2023-08-07T14:23
киев
россия
украина
энтони блинкен
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В украинских войсках признали большие потери в личном составе и технике в начале контрнаступления, пишет газета New York Times. По данным издания, в последние несколько месяцев украинские бригады прошли подготовку общевойсковому бою, который якобы должен был помочь им совершить прорыв. "Но некоторые бригады понесли тяжелые потери на начальных стадиях летнего контрнаступления, пытаясь прорваться через труднопреодолимую российскую оборону", - пишет газета. Как минимум одна бригада так сильно пострадала от потерь, что ей пришлось уходить с поля боя для восстановления, пишет газета. Командующий одного из батальонов 37-й бригады украинской морской пехоты Александр рассказал газете, что многие ждали быстрого контрнаступления, при котором уже осенью украинские войска были бы в Крыму. "Но каждый метр границы леса очень сложный", - говорит Александр. Он признал, что его бригада также понесла большие потери в июне, когда войска натыкались на минные поля или попадали под российские удары. По словам командующего батальоном украинских войск, для многих военных это был первый военный опыт и он стал для них "жестоким знакомством". "Я многих потерял, а некоторые новые ребята психически сломлены", - признал военный. Говоря о разрушении танков и бронированных машин, он отмахнулся, заявив, что это нормальное последствие конфликта, пишет газета. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230807/poteri-1888633969.html
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киев, россия, украина, энтони блинкен, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Киев, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
В ВСУ признали большие потери людей и техники, пишут СМИ

NYT: ВСУ признали большие потери людей и техники в начале контрнаступления

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В украинских войсках признали большие потери в личном составе и технике в начале контрнаступления, пишет газета New York Times.
По данным издания, в последние несколько месяцев украинские бригады прошли подготовку общевойсковому бою, который якобы должен был помочь им совершить прорыв.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Вчера, 14:05
"Но некоторые бригады понесли тяжелые потери на начальных стадиях летнего контрнаступления, пытаясь прорваться через труднопреодолимую российскую оборону", - пишет газета.
Как минимум одна бригада так сильно пострадала от потерь, что ей пришлось уходить с поля боя для восстановления, пишет газета. Командующий одного из батальонов 37-й бригады украинской морской пехоты Александр рассказал газете, что многие ждали быстрого контрнаступления, при котором уже осенью украинские войска были бы в Крыму. "Но каждый метр границы леса очень сложный", - говорит Александр.
Он признал, что его бригада также понесла большие потери в июне, когда войска натыкались на минные поля или попадали под российские удары. По словам командующего батальоном украинских войск, для многих военных это был первый военный опыт и он стал для них "жестоким знакомством". "Я многих потерял, а некоторые новые ребята психически сломлены", - признал военный. Говоря о разрушении танков и бронированных машин, он отмахнулся, заявив, что это нормальное последствие конфликта, пишет газета.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
4 августа, 14:30
 
КиевРоссияУкраинаЭнтони БлинкенВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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