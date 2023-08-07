Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 07.08.2023 (обновлено: 14:27 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888593560.html
МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде
МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде - РИА Новости, 07.08.2023
МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде
Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие на консультациях по Украине в Джидде, проинформируют Москву об итогах переговоров, заявила официальный... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:22
2023-08-07T14:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
джидда
брикс
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:221:2981:1897_1920x0_80_0_0_df0fc2455fc068fb264ce3b69d5c561e.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие на консультациях по Украине в Джидде, проинформируют Москву об итогах переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства.&quot;В МИД России приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому кризису. &lt;...&gt; В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками, и подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч&quot;, — сказала она.Захарова подчеркнула, что ни один из десяти пунктов "формулы мира" украинского лидера не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а все вместе они представляют собой бессмысленный ультиматум России, нацеленный на затягивание боевых действий. Дипломат указала, что на такой основе невозможно мирно урегулировать ситуацию."Продвигая "формулу Зеленского", киевский режим и Запад пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение. По сути, как мы и говорили, имеют место борьба с инакомыслием на международном уровне, попытки путем недобросовестных манипуляций протащить нежизнеспособные задумки по урегулированию", — добавила Захарова.На выходных в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи саудовское новостное агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии, предстоит понять, какие цели ставятся. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".Москва не раз выражала готовность к переговорам с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуацию в соседней стране можно урегулировать только при учете территориальных изменений.
https://ria.ru/20230807/erdogan-1888541099.html
https://ria.ru/20230807/konflikt-1888599363.html
https://ria.ru/20230806/peregovory-1888457993.html
россия
украина
джидда
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:0:2529:1897_1920x0_80_0_0_2a7e6f2addee168b5d1ed7feeacc3150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, джидда, брикс, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саудовская аравия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Джидда, БРИКС, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Саудовская Аравия, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде

Захарова: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие на консультациях по Украине в Джидде, проинформируют Москву об итогах переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства.
«

"В МИД России приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому кризису. <...> В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками, и подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что ни один из десяти пунктов "формулы мира" украинского лидера не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а все вместе они представляют собой бессмысленный ультиматум России, нацеленный на затягивание боевых действий.
Дипломат указала, что на такой основе невозможно мирно урегулировать ситуацию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Источник: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине
Вчера, 07:01
"Продвигая "формулу Зеленского", киевский режим и Запад пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение. По сути, как мы и говорили, имеют место борьба с инакомыслием на международном уровне, попытки путем недобросовестных манипуляций протащить нежизнеспособные задумки по урегулированию", — добавила Захарова.
На выходных в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи саудовское новостное агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 12:38
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии, предстоит понять, какие цели ставятся. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Москва не раз выражала готовность к переговорам с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуацию в соседней стране можно урегулировать только при учете территориальных изменений.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны
6 августа, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДжиддаБРИКСВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Саудовская АравияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала