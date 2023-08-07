https://ria.ru/20230807/ukraina-1888593560.html

МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде

МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде - РИА Новости, 07.08.2023

МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде

Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие на консультациях по Украине в Джидде, проинформируют Москву об итогах переговоров, заявила официальный... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:22

2023-08-07T12:22

2023-08-07T14:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

джидда

брикс

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие на консультациях по Украине в Джидде, проинформируют Москву об итогах переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства."В МИД России приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому кризису. <...> В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками, и подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч", — сказала она.Захарова подчеркнула, что ни один из десяти пунктов "формулы мира" украинского лидера не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а все вместе они представляют собой бессмысленный ультиматум России, нацеленный на затягивание боевых действий. Дипломат указала, что на такой основе невозможно мирно урегулировать ситуацию."Продвигая "формулу Зеленского", киевский режим и Запад пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение. По сути, как мы и говорили, имеют место борьба с инакомыслием на международном уровне, попытки путем недобросовестных манипуляций протащить нежизнеспособные задумки по урегулированию", — добавила Захарова.На выходных в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи саудовское новостное агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии, предстоит понять, какие цели ставятся. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".Москва не раз выражала готовность к переговорам с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуацию в соседней стране можно урегулировать только при учете территориальных изменений.

https://ria.ru/20230807/erdogan-1888541099.html

https://ria.ru/20230807/konflikt-1888599363.html

https://ria.ru/20230806/peregovory-1888457993.html

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саудовская аравия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, джидда, брикс, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саудовская аравия, ситуация в днр и лнр