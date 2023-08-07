МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде
Захарова: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие на консультациях по Украине в Джидде, проинформируют Москву об итогах переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства.
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"В МИД России приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому кризису. <...> В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками, и подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч", — сказала она.
Захарова подчеркнула, что ни один из десяти пунктов "формулы мира" украинского лидера не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а все вместе они представляют собой бессмысленный ультиматум России, нацеленный на затягивание боевых действий.
Дипломат указала, что на такой основе невозможно мирно урегулировать ситуацию.
"Продвигая "формулу Зеленского", киевский режим и Запад пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение. По сути, как мы и говорили, имеют место борьба с инакомыслием на международном уровне, попытки путем недобросовестных манипуляций протащить нежизнеспособные задумки по урегулированию", — добавила Захарова.
На выходных в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи саудовское новостное агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии, предстоит понять, какие цели ставятся. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Москва не раз выражала готовность к переговорам с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуацию в соседней стране можно урегулировать только при учете территориальных изменений.