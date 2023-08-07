https://ria.ru/20230807/ukraina-1888586554.html

Спецпредставитель Китая обсудил в Джидде решение украинского кризиса

Спецпредставитель Китая обсудил в Джидде решение украинского кризиса - РИА Новости, 07.08.2023

Спецпредставитель Китая обсудил в Джидде решение украинского кризиса

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел обширный обмен мнениями с участниками встречи в Джидде, Китай продолжит укреплять и диалог со... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:52

2023-08-07T11:52

2023-08-07T13:35

в мире

китай

джидда

украина

саудовская аравия

ли хуэй

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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел обширный обмен мнениями с участниками встречи в Джидде, Китай продолжит укреплять и диалог со всеми сторонами для политического урегулирования украинского кризиса, заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел Китая."Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй по приглашению посетил Джидду, Саудовская Аравия, для участия в международном заседании по вопросу Украины. Он провел обширный обмен мнениями со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, изложил позицию и предложения Китая, выслушал мнения и предложения других стран, добившись большего международного консенсуса", - сообщили в ведомстве.В МИД также отметили, что участники заседания положительно оценили участие Ли Хуэя во встрече, а также роль Китая в продвижении мирных переговоров."Китай продолжит укреплять диалог и обмены со всеми сторонами, постоянно расширять консенсус и взаимное доверие, добиваться формирования наибольшего общего согласия, чтобы вносить вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса", - отметили в ведомстве.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов писала, что Китай на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда предлагает способ учесть в дискуссиях красные линии и опасения России.В конце мая этого года спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

https://ria.ru/20230807/dzhidda-1888580941.html

https://ria.ru/20230807/dzhidda-1888528891.html

китай

джидда

украина

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, джидда, украина, саудовская аравия, ли хуэй