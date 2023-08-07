https://ria.ru/20230807/ukraina-1888556464.html

Украинский пленный рассказал о бойцах ВСУ, обучавшихся в Британии

Украинский пленный рассказал о бойцах ВСУ, обучавшихся в Британии - РИА Новости, 07.08.2023

Украинский пленный рассказал о бойцах ВСУ, обучавшихся в Британии

Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:50

2023-08-07T09:50

2023-08-07T10:57

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Юрий Романюк. "Когда мы там были в посадке (перед наступлением на село Старомайорское в ДНР - ред.), там были "британцы". Мы так говорили - "британцы", но на самом деле это наши ребята украинские, которые прошли обучение, учились в Британии", - рассказал Романюк. На самом деле эти военные были призваны из Одесской области. "Британцы", в свою очередь, называли Романюка и его сослуживцев "волыняками", так как те были призваны из Волынской области. По его оценке, "британцы" были обучены лучше: обычных мобилизованных учат стрелять буквально на палках или в лучшем случае на лазерных ружьях для игры в лазертаг. "У них форма лучше, учат их как-то по западным манерам", - рассказал Романюк. Несмотря на это, "британцы", по его словам, показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух. "Они один раз пошли на эвакуацию (раненых с передовой - ред.). Приехали из Британии - и сразу пошли на эвакуацию. Из них вышло трое. Просто пошли за раненым. И это не штурм, не оборона", - вспоминает пленный. После этого случая подготовленные в Великобритании военные вообще отказались выходить на передовую. "Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: нет, мы не пойдём", - свидетельствует Романюк. В конце июля газета Express со ссылкой на источники сообщила, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте. Более двух тысяч солдат прибыли в отдаленное место в Дартмуре (местность в английском графстве Девон), чтобы "принять участие в специальных учениях". Как сообщается, учения проходят в специальном лагере в городе Оукхэмптон, который закрыт для других воинских подразделений и представителей общественности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230806/krasnolimanskoe-1888452154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, украина, сергей лавров, нато