Украинский пленный рассказал о бойцах ВСУ, обучавшихся в Британии
Пленный украинский солдат Романюк: обучавшиеся в Британии бойцы ВСУ отказываются воевать
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Юрий Романюк.
"Когда мы там были в посадке (перед наступлением на село Старомайорское в ДНР - ред.), там были "британцы". Мы так говорили - "британцы", но на самом деле это наши ребята украинские, которые прошли обучение, учились в Британии", - рассказал Романюк.
На самом деле эти военные были призваны из Одесской области. "Британцы", в свою очередь, называли Романюка и его сослуживцев "волыняками", так как те были призваны из Волынской области. По его оценке, "британцы" были обучены лучше: обычных мобилизованных учат стрелять буквально на палках или в лучшем случае на лазерных ружьях для игры в лазертаг.
"У них форма лучше, учат их как-то по западным манерам", - рассказал Романюк.
Несмотря на это, "британцы", по его словам, показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух.
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"Они один раз пошли на эвакуацию (раненых с передовой - ред.). Приехали из Британии - и сразу пошли на эвакуацию. Из них вышло трое. Просто пошли за раненым. И это не штурм, не оборона", - вспоминает пленный.
После этого случая подготовленные в Великобритании военные вообще отказались выходить на передовую. "Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: нет, мы не пойдём", - свидетельствует Романюк.
В конце июля газета Express со ссылкой на источники сообщила, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте. Более двух тысяч солдат прибыли в отдаленное место в Дартмуре (местность в английском графстве Девон), чтобы "принять участие в специальных учениях". Как сообщается, учения проходят в специальном лагере в городе Оукхэмптон, который закрыт для других воинских подразделений и представителей общественности.