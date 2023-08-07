https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

"Хватит кормить Украину!": избиратели Запада больше не хотят содержать Киев

"Хватит кормить Украину!": избиратели Запада больше не хотят содержать Киев - РИА Новости, 07.08.2023

"Хватит кормить Украину!": избиратели Запада больше не хотят содержать Киев

В конце минувшей недели произошло, на первый взгляд, совершенно рядовое событие, которое тем не менее может в значительной степени повлиять на украинские... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:09

аналитика

украина

киев

сша

анналена бербок

право и справедливость

вооруженные силы украины

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В конце минувшей недели произошло, на первый взгляд, совершенно рядовое событие, которое тем не менее может в значительной степени повлиять на украинские события. Американский телеканал CNN всего-то объявил результаты очередного социологического исследования среди жителей США, которое выявило достаточно серьезное изменение отношения к конфликту на Украине: впервые зафиксировано, что большинство американцев (55%) выступают против дальнейшего финансирования Киева.Многие могут пожать плечами: мало ли таких опросов проводится то там, то сям. В конце концов, мы помним отношение западных лидеров к общественному мнению своих граждан, когда речь заходит об украинском конфликте. Его довольно ясно сформулировала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, заявившая ровно год назад: "Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины".Но в том-то и дело, что подобное пренебрежение к общественному мнению западные политики столь смело могут проявлять за три-четыре года до выборов, но не за год. В Германии следующие назначены на осень 2025-го. И — не сомневайтесь — никакой германский политик, включая не самую образованную (мягко говоря) Бербок, не решится заявить что-то подобное в следующем году, когда начнет разворачиваться предвыборная кампания.В Америке таковая уже вовсю набирает обороты и внимание к предвыборной социологии становится все более пристальным. Тема Украины там, конечно, не является приоритетной, однако она все чаще появляется в дебатах в ходе республиканских праймериз. А учитывая тот факт, что тема коррупции семейки Байденов избрана одной из главных в избирательной кампании его оппонентов, они наверняка никуда не денутся от украинских схем Хантера, сына президента США. А значит, слово "Украина" будет все чаще звучать по мере приближения выборов.Уже этой весной социологи отмечали явственные тенденции среди американских избирателей, охладевающих к теме поддержки Украины. Но при этом всегда подчеркивалось, что против продолжения расходования средств на киевский режим выступают в основном республиканцы. Скажем, свежий июльский опрос выявил, что 52% сторонников этой партии не хотят оказывать дополнительную помощь Украине. Но в целом по стране абсолютное большинство продолжало поддерживать линию Байдена.Судя по указанному опросу CNN (а уж эту структуру не заподозришь в подыгрывании настроениям республиканцев), определенная психологическая черта в настроениях избирателей США преодолена. В феврале прошлого года 68% американцев выступали за увеличение поддержки Украины, теперь же абсолютное большинство (51%) высказалось против этого. И с таким изменением настроений Белому дому вскоре придется считаться.Подобные же тенденции наблюдаются во многих странах Запада. Причем особо примечательно, что резко пошатнулась поддержка Украины в ряде стран, наиболее поддерживающих киевский режим. Многие обратили внимание на черную кошку, недавно пробежавшую между Варшавой и Киевом. Как выясняется, корни этого явления — тоже в социологии и еще более близких выборах, предстоящих уже этой осенью.Оппозиционная Gazeta Wyborcza, анализируя неожиданный для многих "антиукраинский разворот" правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), пришла к выводу, что это делается не на эмоциях, как кажется сторонним наблюдателям, а в рамках сознательно избранной предвыборной стратегии. К ядерному электорату партии относятся фермеры, потому-то Варшава и пошла на открытую войну против украинской агропродукции, заполонившей польский рынок. А теперь выясняется, что одним из наиболее антиукраинских слоев польских избирателей являются женщины, которые видят в приехавших украинках конкуренцию не только на рынке труда, но и на "брачном рынке", как утверждает газета.ПиС отчаянно пытается сохранить свои электоральные позиции, но постепенно ее патриотический электорат перетекает к блоку "Конфедерация", который в Польше часто рисовали как "пророссийскую силу" в связи с его скептическим отношением к помощи Украине. Теперь этот блок уверенно вышел на третье место и укрепляет позиции.Хочет того власть Дуды — Моравецкого или не хочет, но ей приходится учитывать тот факт, что уже 60% поляков недовольны социальной поддержкой украинских беженцев. Согласно свежему исследованию Варшавского университета, всего за пять последних месяцев доля тех, кто выступает за продолжение помощи Украине, снизилась с 62 до 42%. И ведь этот опрос был проведен до того, как Киев позволил себе вызов посла Польши на ковер в МИД Украины! Наверняка после этого число недовольных поляков выросло еще больше.Не стоит быть наивными и ожидать, что подобные тенденции непременно продолжатся и после выборов. Как уже было отмечено выше, интерес к общественному мнению у западных политиков быстро проходит с закрытием избирательных участков. Но ведь иногда события раскручиваются непредсказуемым образом. И до осени этого года в Польше, а тем более до осени 2024-го в США еще многое может произойти.Нет никаких сомнений в том, что первопричиной разочарования в идее поддержки Украины "до окончательной победы над Россией на поле боя" являются героические действия нашей армии, отражающей контрнаступление ВСУ, на которое так молились на Западе. Чем больше будет гореть западной бронетехники в полях Запорожья и Донбасса, тем меньше будет иллюзий у американского и европейского обывателя, тем чаще он будет задавать резонный вопрос о том, почему его деньги должны уходить в бездонную бочку под названием "Украина".Но, конечно, и нам надо учитывать позитивные изменения в общественном мнении ряда стран Запада. Учитывать и всеми силами поддерживать — исходя из текущей политической повестки в каждой отдельно взятой стране.

https://ria.ru/20220831/berbok-1813527763.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html

https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html

украина

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сша

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аналитика, украина, киев, сша, анналена бербок, право и справедливость, вооруженные силы украины