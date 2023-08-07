https://ria.ru/20230807/ugrozy-1888730339.html
Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных
Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных - РИА Новости, 07.08.2023
Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных
Минздрав России определил угрозы безопасности персональных данных в информационных системах, используемых в здравоохранении, соответствующий приказ министерства РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:24
2023-08-07T20:24
2023-08-07T20:24
россия
технологии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877971879_0:75:2970:1746_1920x0_80_0_0_a6fb388475a3d15165642b1d9ba21219.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минздрав России определил угрозы безопасности персональных данных в информационных системах, используемых в здравоохранении, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Определить угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых в сферах деятельности, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется министерством здравоохранения РФ",- говорится в документе. Как следует из приказа, актуальными угрозами для персональных данных являются особенности функционирования технических средств, несанкционированный доступ, воздействие вредоносных программ, использование социального и психологического воздействия на тех, кто имеет доступ к данным. Кроме того, к угрозам относится создание способов, подготовка и проведение атак на персональные данные, специально разработанные аппаратные средства и программное обеспечение, уточняется в документе.
https://ria.ru/20230729/meditsina-1887032543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877971879_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_9466d8755b3b33a26eb894a63ac00e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Технологии, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных
Минздрав определил угрозы безопасности для персональных данных в информационных системах