Рейтинг@Mail.ru
Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/ugrozy-1888730339.html
Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных
Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных - РИА Новости, 07.08.2023
Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных
Минздрав России определил угрозы безопасности персональных данных в информационных системах, используемых в здравоохранении, соответствующий приказ министерства РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:24
2023-08-07T20:24
россия
технологии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877971879_0:75:2970:1746_1920x0_80_0_0_a6fb388475a3d15165642b1d9ba21219.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минздрав России определил угрозы безопасности персональных данных в информационных системах, используемых в здравоохранении, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Определить угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых в сферах деятельности, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется министерством здравоохранения РФ",- говорится в документе. Как следует из приказа, актуальными угрозами для персональных данных являются особенности функционирования технических средств, несанкционированный доступ, воздействие вредоносных программ, использование социального и психологического воздействия на тех, кто имеет доступ к данным. Кроме того, к угрозам относится создание способов, подготовка и проведение атак на персональные данные, специально разработанные аппаратные средства и программное обеспечение, уточняется в документе.
https://ria.ru/20230729/meditsina-1887032543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877971879_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_9466d8755b3b33a26eb894a63ac00e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Технологии, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных

Минздрав определил угрозы безопасности для персональных данных в информационных системах

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСтенд Министерства здравоохранения России
Стенд Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Стенд Министерства здравоохранения России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минздрав России определил угрозы безопасности персональных данных в информационных системах, используемых в здравоохранении, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«
"Определить угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых в сферах деятельности, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется министерством здравоохранения РФ",- говорится в документе.
Как следует из приказа, актуальными угрозами для персональных данных являются особенности функционирования технических средств, несанкционированный доступ, воздействие вредоносных программ, использование социального и психологического воздействия на тех, кто имеет доступ к данным.
Кроме того, к угрозам относится создание способов, подготовка и проведение атак на персональные данные, специально разработанные аппаратные средства и программное обеспечение, уточняется в документе.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Эксперт рассказал об использовании ИИ для анализа данных в медицине
29 июля, 09:41
 
РоссияТехнологииМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала