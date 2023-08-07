https://ria.ru/20230807/ugrozy-1888730339.html

Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных

Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных - РИА Новости, 07.08.2023

Минздрав назвал угрозы безопасности для персональных данных

Минздрав России определил угрозы безопасности персональных данных в информационных системах, используемых в здравоохранении, соответствующий приказ министерства РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:24

2023-08-07T20:24

2023-08-07T20:24

россия

технологии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минздрав России определил угрозы безопасности персональных данных в информационных системах, используемых в здравоохранении, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Определить угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых в сферах деятельности, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется министерством здравоохранения РФ",- говорится в документе. Как следует из приказа, актуальными угрозами для персональных данных являются особенности функционирования технических средств, несанкционированный доступ, воздействие вредоносных программ, использование социального и психологического воздействия на тех, кто имеет доступ к данным. Кроме того, к угрозам относится создание способов, подготовка и проведение атак на персональные данные, специально разработанные аппаратные средства и программное обеспечение, уточняется в документе.

https://ria.ru/20230729/meditsina-1887032543.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, технологии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)