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"Эффективны и яростны". СМИ сообщили об ужасе ВСУ от российского удара - РИА Новости, 07.08.2023
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22:37 07.08.2023 (обновлено: 22:40 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/udary-1888745943.html
"Эффективны и яростны". СМИ сообщили об ужасе ВСУ от российского удара
"Эффективны и яростны". СМИ сообщили об ужасе ВСУ от российского удара - РИА Новости, 07.08.2023
"Эффективны и яростны". СМИ сообщили об ужасе ВСУ от российского удара
Украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на передовой, когда работает российская артиллерия, заявил военнослужащий ВСУ в интервью японской Mainichi РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:37
2023-08-07T22:40
политика
украина
вооруженные силы украины
нато
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на передовой, когда работает российская артиллерия, заявил военнослужащий ВСУ в интервью японской Mainichi Shimbun."У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. &lt;…&gt; Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать", — рассказал солдат.Как отмечается в статье, перед российской линией обороны простираются огромные минные поля, мешающие продвижению ВСУ. Многие украинские военные подорвались на них, потому что даже не были в курсе, где они расположены.Собеседник издания добавил, что его подразделение, осуществлявшее атаку, потеряло очень много техники, вооружений и личного состава, а их восполнение практически не производилось.По его словам, в таком положении они вынуждены были повторять попытки штурмовать укрепрайоны россиян. Выбора у них не было, поскольку в случае неподчинения приказам их подвергали суровому наказанию, например, тюремному заключению в соответствии с действующим уголовным законодательством Украины, уточняется в публикации.Дезертирство — также частое явление в ВСУ, отметил военный. В его подразделении чуть ли не половина солдат покинула поле боя, заявив о своем нежелании участвовать в конфликте, резюмируется в статье.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230807/rezervy-1888740575.html
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политика, украина, вооруженные силы украины, нато, россия, владимир путин
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Владимир Путин
"Эффективны и яростны". СМИ сообщили об ужасе ВСУ от российского удара

Mainichi Shimbun: ВСУ жалуются на эффективные массированные удары российской артиллерии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион"
Самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на передовой, когда работает российская артиллерия, заявил военнослужащий ВСУ в интервью японской Mainichi Shimbun.
«
"У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. <…> Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать", — рассказал солдат.
Как отмечается в статье, перед российской линией обороны простираются огромные минные поля, мешающие продвижению ВСУ. Многие украинские военные подорвались на них, потому что даже не были в курсе, где они расположены.
Собеседник издания добавил, что его подразделение, осуществлявшее атаку, потеряло очень много техники, вооружений и личного состава, а их восполнение практически не производилось.
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По его словам, в таком положении они вынуждены были повторять попытки штурмовать укрепрайоны россиян. Выбора у них не было, поскольку в случае неподчинения приказам их подвергали суровому наказанию, например, тюремному заключению в соответствии с действующим уголовным законодательством Украины, уточняется в публикации.
Дезертирство — также частое явление в ВСУ, отметил военный. В его подразделении чуть ли не половина солдат покинула поле боя, заявив о своем нежелании участвовать в конфликте, резюмируется в статье.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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