https://ria.ru/20230807/udary-1888745943.html

"Эффективны и яростны". СМИ сообщили об ужасе ВСУ от российского удара

"Эффективны и яростны". СМИ сообщили об ужасе ВСУ от российского удара - РИА Новости, 07.08.2023

"Эффективны и яростны". СМИ сообщили об ужасе ВСУ от российского удара

Украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на передовой, когда работает российская артиллерия, заявил военнослужащий ВСУ в интервью японской Mainichi РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:37

2023-08-07T22:37

2023-08-07T22:40

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на передовой, когда работает российская артиллерия, заявил военнослужащий ВСУ в интервью японской Mainichi Shimbun."У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. <…> Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать", — рассказал солдат.Как отмечается в статье, перед российской линией обороны простираются огромные минные поля, мешающие продвижению ВСУ. Многие украинские военные подорвались на них, потому что даже не были в курсе, где они расположены.Собеседник издания добавил, что его подразделение, осуществлявшее атаку, потеряло очень много техники, вооружений и личного состава, а их восполнение практически не производилось.По его словам, в таком положении они вынуждены были повторять попытки штурмовать укрепрайоны россиян. Выбора у них не было, поскольку в случае неподчинения приказам их подвергали суровому наказанию, например, тюремному заключению в соответствии с действующим уголовным законодательством Украины, уточняется в публикации.Дезертирство — также частое явление в ВСУ, отметил военный. В его подразделении чуть ли не половина солдат покинула поле боя, заявив о своем нежелании участвовать в конфликте, резюмируется в статье.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230807/rezervy-1888740575.html

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политика, украина, вооруженные силы украины, нато, россия, владимир путин