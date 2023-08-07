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Авторы нового учебника по истории просят убрать ценз "18+" для ряда фильмов
Авторы нового учебника по истории просят убрать ценз "18+" для ряда фильмов - РИА Новости, 07.08.2023
Авторы нового учебника по истории просят убрать ценз "18+" для ряда фильмов
Авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов просят министерство культуры РФ убрать маркировку "18+" с ряда советских фильмов, таких как "Бриллиантовая РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:51
2023-08-07T19:51
2023-08-07T19:51
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов просят министерство культуры РФ убрать маркировку "18+" с ряда советских фильмов, таких как "Бриллиантовая рука", "Тихий Дон", "Москва слезам не верит", чтобы школьники могли их смотреть в ходе изучения этого предмета, рассказал помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов содержат QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы, в том числе советские художественные фильмы по той или иной теме, которые может школьник тут же посмотреть. "Нам пришлось в последнюю секунду несколько фильмов снять из рекомендованных, то есть отказаться рекомендовать такие фильмы, как "Поднятая целина", "Тихий Дон", "Бриллиантовая рука" или "Москва слезам не верит", потому что на них стоит гриф "18+", - сказал Мединский на пресс-конференции, посвященной презентации нового учебника. "Мы уже обратились в министерство культуры с официальной просьбой эту смехотворную закостенелость убрать. Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов", - добавил Мединский.
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов просят министерство культуры РФ убрать маркировку "18+" с ряда советских фильмов, таких как "Бриллиантовая рука", "Тихий Дон", "Москва слезам не верит", чтобы школьники могли их смотреть в ходе изучения этого предмета, рассказал помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов содержат QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы, в том числе советские художественные фильмы по той или иной теме, которые может школьник тут же посмотреть.
"Нам пришлось в последнюю секунду несколько фильмов снять из рекомендованных, то есть отказаться рекомендовать такие фильмы, как "Поднятая целина", "Тихий Дон", "Бриллиантовая рука" или "Москва слезам не верит", потому что на них стоит гриф "18+", - сказал Мединский на пресс-конференции, посвященной презентации нового учебника.
"Мы уже обратились в министерство культуры с официальной просьбой эту смехотворную закостенелость убрать. Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов", - добавил Мединский.