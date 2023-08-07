Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа, заявив о своей готовности
© AP Photo / Paul SakumaМарк Цукерберг
© AP Photo / Paul Sakuma
Марк Цукерберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta* Марк Цукерберг назначил предпринимателю Илону Маску бой на 26 августа, заявив о готовности к участию в поединке.
"Готов уже сегодня. Я предложил (Маску провести бой - ред.) 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было", - прокомментировал Цукерберг в соцсети Threads сообщения своего предполагаемого оппонента о ходе подготовки к ожидаемому поединку.
Сооснователь Meta* однако добавил, что не уверен, что бой пройдет именно в эту дату.
В воскресенье Маск сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Twitter, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов. Комментируя свою физическую форму в рамках подготовки он отметил, что может проиграть бой в случае, если он окажется затяжным. Как признался бизнесмен, его вес составляет порядка 136 килограммов, что может существенно затруднить его работу в поздних раундах.
Маск ранее писал, что готов к бою с Марком Цукербергом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram-аккаунте* прислать местоположение. Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в итальянском Колизее.
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.