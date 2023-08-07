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Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа - РИА Новости, 07.08.2023
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05:32 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/tsukerberg-1888538738.html
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа - РИА Новости, 07.08.2023
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta* Марк Цукерберг назначил предпринимателю Илону Маску бой на 26 августа, заявив о готовности к участию в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T05:32
2023-08-07T05:32
в мире
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лас-вегас
марк цукерберг
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta* Марк Цукерберг назначил предпринимателю Илону Маску бой на 26 августа, заявив о готовности к участию в поединке. "Готов уже сегодня. Я предложил (Маску провести бой - ред.) 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было", - прокомментировал Цукерберг в соцсети Threads сообщения своего предполагаемого оппонента о ходе подготовки к ожидаемому поединку. Сооснователь Meta* однако добавил, что не уверен, что бой пройдет именно в эту дату. В воскресенье Маск сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Twitter, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов. Комментируя свою физическую форму в рамках подготовки он отметил, что может проиграть бой в случае, если он окажется затяжным. Как признался бизнесмен, его вес составляет порядка 136 килограммов, что может существенно затруднить его работу в поздних раундах. Маск ранее писал, что готов к бою с Марком Цукербергом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram-аккаунте* прислать местоположение. Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в итальянском Колизее. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230807/mask-1888532074.html
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в мире, россия, лас-вегас, марк цукерберг, илон маск, дэйна уайт, ufc, twitter
В мире, Россия, Лас-Вегас, Марк Цукерберг, Илон Маск, Дэйна Уайт, UFC, Twitter
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа, заявив о своей готовности

© AP Photo / Paul SakumaМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Марк Цукерберг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta* Марк Цукерберг назначил предпринимателю Илону Маску бой на 26 августа, заявив о готовности к участию в поединке.
"Готов уже сегодня. Я предложил (Маску провести бой - ред.) 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было", - прокомментировал Цукерберг в соцсети Threads сообщения своего предполагаемого оппонента о ходе подготовки к ожидаемому поединку.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом
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Сооснователь Meta* однако добавил, что не уверен, что бой пройдет именно в эту дату.
В воскресенье Маск сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Twitter, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов. Комментируя свою физическую форму в рамках подготовки он отметил, что может проиграть бой в случае, если он окажется затяжным. Как признался бизнесмен, его вес составляет порядка 136 килограммов, что может существенно затруднить его работу в поздних раундах.
Маск ранее писал, что готов к бою с Марком Цукербергом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram-аккаунте* прислать местоположение. Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в итальянском Колизее.
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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30 июня, 09:33
 
В миреРоссияЛас-ВегасМарк ЦукербергИлон МаскДэйна УайтUFCTwitter
 
 
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