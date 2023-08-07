https://ria.ru/20230807/tsukerberg-1888538738.html

Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа - РИА Новости, 07.08.2023

Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta* Марк Цукерберг назначил предпринимателю Илону Маску бой на 26 августа, заявив о готовности к участию в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T05:32

2023-08-07T05:32

2023-08-07T05:32

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta* Марк Цукерберг назначил предпринимателю Илону Маску бой на 26 августа, заявив о готовности к участию в поединке. "Готов уже сегодня. Я предложил (Маску провести бой - ред.) 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было", - прокомментировал Цукерберг в соцсети Threads сообщения своего предполагаемого оппонента о ходе подготовки к ожидаемому поединку. Сооснователь Meta* однако добавил, что не уверен, что бой пройдет именно в эту дату. В воскресенье Маск сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Twitter, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов. Комментируя свою физическую форму в рамках подготовки он отметил, что может проиграть бой в случае, если он окажется затяжным. Как признался бизнесмен, его вес составляет порядка 136 килограммов, что может существенно затруднить его работу в поздних раундах. Маск ранее писал, что готов к бою с Марком Цукербергом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram-аккаунте* прислать местоположение. Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в итальянском Колизее. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230807/mask-1888532074.html

https://ria.ru/20230630/musk-1881361813.html

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в мире, россия, лас-вегас, марк цукерберг, илон маск, дэйна уайт, ufc, twitter