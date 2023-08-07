https://ria.ru/20230807/trezubets-1888644032.html

В ГД прокомментировали установку трезубца на щите "Родины-матери" в Киеве

В ГД прокомментировали установку трезубца на щите "Родины-матери" в Киеве - РИА Новости, 07.08.2023

В ГД прокомментировали установку трезубца на щите "Родины-матери" в Киеве

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что установка трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве доказывает, что Украина похоронила государственность, РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:46

2023-08-07T14:46

2023-08-07T14:54

в мире

украина

анна кузнецова

сергей лавров

госдума рф

киев

ссср

александр ткаченко (протоиерей)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что установка трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве доказывает, что Украина похоронила государственность, суверенитет и историческую память. В минувшие выходные в Киеве была завершена установка герба-трезубца на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР. "Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле. Под этим символом похоронили ценности, память о былом величии, победах и вере", - написала Кузнецова в своем телеграм- канале. Она отметила, что трезубец является символом рабства и покорения на Украине. "Теперь весь мир и каждый человек на Украине видит эту связь символов и событий, кто подписался под всеми бедами в семьях украинцев и в стране, в целом", - заключила парламентарий. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230806/kiev-1888459461.html

https://ria.ru/20230806/trezubets-1888434996.html

украина

киев

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в мире, украина, анна кузнецова, сергей лавров, госдума рф, киев, ссср, александр ткаченко (протоиерей)