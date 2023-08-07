В ГД прокомментировали установку трезубца на щите "Родины-матери" в Киеве
Кузнецова: установка трезубца стала символом смерти для Украины и боли украинского народа
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что установка трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве доказывает, что Украина похоронила государственность, суверенитет и историческую память.
В минувшие выходные в Киеве была завершена установка герба-трезубца на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР.
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"Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле. Под этим символом похоронили ценности, память о былом величии, победах и вере", - написала Кузнецова в своем телеграм- канале.
Она отметила, что трезубец является символом рабства и покорения на Украине.
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"Теперь весь мир и каждый человек на Украине видит эту связь символов и событий, кто подписался под всеми бедами в семьях украинцев и в стране, в целом", - заключила парламентарий.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.