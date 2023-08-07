Рейтинг@Mail.ru
В ГД прокомментировали установку трезубца на щите "Родины-матери" в Киеве - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 07.08.2023 (обновлено: 14:54 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/trezubets-1888644032.html
В ГД прокомментировали установку трезубца на щите "Родины-матери" в Киеве
В ГД прокомментировали установку трезубца на щите "Родины-матери" в Киеве - РИА Новости, 07.08.2023
В ГД прокомментировали установку трезубца на щите "Родины-матери" в Киеве
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что установка трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве доказывает, что Украина похоронила государственность, РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:46
2023-08-07T14:54
в мире
украина
анна кузнецова
сергей лавров
госдума рф
киев
ссср
александр ткаченко (протоиерей)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888645259_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_560db3aa9209f572f5a5d3a5ac4c5718.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что установка трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве доказывает, что Украина похоронила государственность, суверенитет и историческую память. В минувшие выходные в Киеве была завершена установка герба-трезубца на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР. "Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле. Под этим символом похоронили ценности, память о былом величии, победах и вере", - написала Кузнецова в своем телеграм- канале. Она отметила, что трезубец является символом рабства и покорения на Украине. "Теперь весь мир и каждый человек на Украине видит эту связь символов и событий, кто подписался под всеми бедами в семьях украинцев и в стране, в целом", - заключила парламентарий. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230806/kiev-1888459461.html
https://ria.ru/20230806/trezubets-1888434996.html
украина
киев
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888645259_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_6facad13adc19960862b9359525ddb29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, анна кузнецова, сергей лавров, госдума рф, киев, ссср, александр ткаченко (протоиерей)
В мире, Украина, Анна Кузнецова, Сергей Лавров, Госдума РФ, Киев, СССР, Александр Ткаченко (протоиерей)
В ГД прокомментировали установку трезубца на щите "Родины-матери" в Киеве

Кузнецова: установка трезубца стала символом смерти для Украины и боли украинского народа

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что установка трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве доказывает, что Украина похоронила государственность, суверенитет и историческую память.
В минувшие выходные в Киеве была завершена установка герба-трезубца на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР.
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Политолог прокомментировал замену герба на статуе "Родина-мать"
6 августа, 13:37
«
"Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле. Под этим символом похоронили ценности, память о былом величии, победах и вере", - написала Кузнецова в своем телеграм- канале.
Она отметила, что трезубец является символом рабства и покорения на Украине.
«
"Теперь весь мир и каждый человек на Украине видит эту связь символов и событий, кто подписался под всеми бедами в семьях украинцев и в стране, в целом", - заключила парламентарий.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Захарова высказалась о трезубце на щите монумента "Родина-мать" в Киеве
6 августа, 10:22
 
В миреУкраинаАнна КузнецоваСергей ЛавровГосдума РФКиевСССРАлександр Ткаченко (протоиерей)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала