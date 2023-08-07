https://ria.ru/20230807/tramp-1888730615.html
Трамп прокомментировал возможное ограничение его публикаций в соцсетях
Трамп прокомментировал возможное ограничение его публикаций в соцсетях - РИА Новости, 07.08.2023
Трамп прокомментировал возможное ограничение его публикаций в соцсетях
Бывший президент США Дональд Трамп счел ходатайство прокуратуры об ограничении его публикаций в соцсетях покушением на свободу слова, назвав прокурора по его... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:27
2023-08-07T20:27
2023-08-07T20:27
сша
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дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп счел ходатайство прокуратуры об ограничении его публикаций в соцсетях покушением на свободу слова, назвав прокурора по его делу невменяемым, а министерство юстиции США - министерством несправедливости. "Нет, на меня не должны издавать защитный приказ (об ограничениях публикаций - ред.), потому что это будет посягательством на мое право на свободу слова. А вот на невменяемого Джека Смита (прокурор по делу Трампа - ред.) и министерство несправедливости должны, потому что они незаконно распространяют "утечки" повсюду", - написал экс-президент в соцсети Truth Social.В пятницу сторона обвинения обратилась с ходатайством в суд, чтобы ограничить публичное распространение Трампом в соцсетях информации, касающейся дела о штурме Капитолия. Это произошло после поста Трампа, в котором он заявил, что "если вы идете за мной, я иду за вами". По версии обвинения, раскрытие следственных материалов через эмоциональные публикации в соцсетях может воздействовать на участников процесса, который начинается в Вашингтоне. Трамп должен обозначить свою позицию не позднее 17.00 понедельника (00:00 вторника мск). Пресс-служба экс-президента настаивает, что его посты в социальных сетях с нападками на оппонентов - это "политические высказывания", защищаемые конституцией США. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, арест трампа
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп прокомментировал возможное ограничение его публикаций в соцсетях
Трамп посчитал возможные ограничения его публикаций в соцсетях нарушением свободы слова
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп счел ходатайство прокуратуры об ограничении его публикаций в соцсетях покушением на свободу слова, назвав прокурора по его делу невменяемым, а министерство юстиции США - министерством несправедливости.
"Нет, на меня не должны издавать защитный приказ (об ограничениях публикаций - ред.), потому что это будет посягательством на мое право на свободу слова. А вот на невменяемого Джека Смита (прокурор по делу Трампа - ред.) и министерство несправедливости должны, потому что они незаконно распространяют "утечки" повсюду", - написал экс-президент в соцсети Truth Social.
В пятницу сторона обвинения обратилась с ходатайством в суд, чтобы ограничить публичное распространение Трампом в соцсетях информации, касающейся дела о штурме Капитолия. Это произошло после поста Трампа, в котором он заявил, что "если вы идете за мной, я иду за вами".
По версии обвинения, раскрытие следственных материалов через эмоциональные публикации в соцсетях может воздействовать на участников процесса, который начинается в Вашингтоне
. Трамп должен обозначить свою позицию не позднее 17.00 понедельника (00:00 вторника мск). Пресс-служба экс-президента настаивает, что его посты в социальных сетях с нападками на оппонентов - это "политические высказывания", защищаемые конституцией США.
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
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