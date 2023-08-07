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В Вашингтоне муниципальные органы закрываются из-за надвигающегося торнадо
В Вашингтоне муниципальные органы закрываются из-за надвигающегося торнадо - РИА Новости, 07.08.2023
В Вашингтоне муниципальные органы закрываются из-за надвигающегося торнадо
Офисы правительственных учреждений США в Вашингтоне в понедельник закрылись на несколько часов раньше в преддверии надвигающегося на американскую столицу... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:42
2023-08-07T22:42
2023-08-07T22:42
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Офисы правительственных учреждений США в Вашингтоне в понедельник закрылись на несколько часов раньше в преддверии надвигающегося на американскую столицу экстремального шторма и торнадо, сообщают местные СМИ. Соответствующее распоряжение на данный счет опубликовала Национальная метеорологическая служба. Согласно ее сведениям, примерно до 21 часов по местному времени (04.00 вторника мск) район столицы будет находиться под повышенным наблюдением ввиду высокой вероятности торнадо и несущих угрозу горожанам мощных порывов ветра. По этой причине во второй половине дня городе в экстренном порядке одно за другим начали закрываться муниципальные учреждения: библиотеки, школы, офисы правительственных структур. Согласно распространенному бюллетеню Управления кадровой службы США, сотрудники этих предприятий должны были покинуть свои рабочие места не позднее 15.00 (22.00 мск).
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в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
В Вашингтоне муниципальные органы закрываются из-за надвигающегося торнадо
В Вашингтоне муниципальные органы массово закрываются из-за надвигающегося торнадо
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Офисы правительственных учреждений США в Вашингтоне в понедельник закрылись на несколько часов раньше в преддверии надвигающегося на американскую столицу экстремального шторма и торнадо, сообщают местные СМИ.
Соответствующее распоряжение на данный счет опубликовала Национальная метеорологическая служба. Согласно ее сведениям, примерно до 21 часов по местному времени (04.00 вторника мск) район столицы будет находиться под повышенным наблюдением ввиду высокой вероятности торнадо и несущих угрозу горожанам мощных порывов ветра.
По этой причине во второй половине дня городе в экстренном порядке одно за другим начали закрываться муниципальные учреждения: библиотеки, школы, офисы правительственных структур. Согласно распространенному бюллетеню Управления кадровой службы США, сотрудники этих предприятий должны были покинуть свои рабочие места не позднее 15.00 (22.00 мск).
Торнадо разрушил десятки домов в США