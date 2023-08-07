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В Нижнем Новгороде девушку ударило током на фотосессии на железной дороге - РИА Новости, 07.08.2023
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14:39 07.08.2023 (обновлено: 14:50 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/tok-1888642581.html
В Нижнем Новгороде девушку ударило током на фотосессии на железной дороге
В Нижнем Новгороде девушку ударило током на фотосессии на железной дороге - РИА Новости, 07.08.2023
В Нижнем Новгороде девушку ударило током на фотосессии на железной дороге
Шестнадцатилетнюю девушку ударило током во время фотосессии на железной дороге в Нижегородской области, ее госпитализировали, сообщает Центральное... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:39
2023-08-07T14:50
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю девушку ударило током во время фотосессии на железной дороге в Нижегородской области, ее госпитализировали, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Предварительно установлено, что днем 6 августа на железнодорожной станции Толоконцево Горьковской железной дороги электрическим током травмирована 16-летняя девушка. Пострадавшая находится в больнице, ей оказывается срочная медицинская помощь. "Подростки, находясь в запрещенном месте, организовали фотосессию, которая привела к трагедии", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
https://ria.ru/20230804/tok-1888177419.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Нижнем Новгороде девушку ударило током на фотосессии на железной дороге

В Нижегородской области девушку ударило током во время фотосессии на железной дороге

© РИА Новости / Мария МарикянЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Железнодорожные пути. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю девушку ударило током во время фотосессии на железной дороге в Нижегородской области, ее госпитализировали, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Предварительно установлено, что днем 6 августа на железнодорожной станции Толоконцево Горьковской железной дороги электрическим током травмирована 16-летняя девушка. Пострадавшая находится в больнице, ей оказывается срочная медицинская помощь.
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«
"Подростки, находясь в запрещенном месте, организовали фотосессию, которая привела к трагедии", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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