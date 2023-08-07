Премьер Восточного Тимора назвал условие присоединения к АСЕАН
Премьер Восточного Тимора Гужман: страна не присоединится к АСЕАН из-за проблемы Мьянмы
© iStock.com / f11photoПагода Суле в Янгоне, Мьянма
© iStock.com / f11photo
Пагода Суле в Янгоне, Мьянма. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман заявил, что Восточный Тимор не присоединится к АСЕАН, если страны Юго-Восточной Азии не смогут решить ситуацию в Мьянме.
Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов АСЕАН приняли дорожную карту вступления государства Восточный Тимор в региональный блок в качестве его одиннадцатого члена.
"Если АСЕАН не сможет договориться с военным правительством Мьянмы, то я могу сказать, что Восточный Тимор пока не может доверять этой ассоциации, такова позиция правительства", - заявил премьер-министр Гужман после встречи с президентом Восточного Тимора Жозе Рамуш-Ортой.
По данным индонезийской газеты Jakarta Post, позиция премьера Восточного Тимора была также передана Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, применив конституционный механизм смены власти при возникновении угрозы национальной безопасности страны. Переход власти был осуществлен на основании выдвинутых военными обвинений в фальсификации правительством партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи результатов парламентских выборов 2020 года. Гражданские лидеры были арестованы и позже осуждены на длительные сроки заключения по делам о коррупции, нарушениях режима ЧП в период пандемии коронавируса и нарушении закона о государственной тайне. После жесткого подавления военными начавшихся в стране антиправительственных протестов часть оппозиционных политических групп перешла к вооруженному сопротивлению властям.