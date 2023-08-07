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Премьер Восточного Тимора назвал условие присоединения к АСЕАН - РИА Новости, 07.08.2023
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10:00 07.08.2023 (обновлено: 10:05 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/timor-1888557575.html
Премьер Восточного Тимора назвал условие присоединения к АСЕАН
Премьер Восточного Тимора назвал условие присоединения к АСЕАН - РИА Новости, 07.08.2023
Премьер Восточного Тимора назвал условие присоединения к АСЕАН
Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман заявил, что Восточный Тимор не присоединится к АСЕАН, если страны Юго-Восточной Азии не смогут решить ситуацию в РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:00
2023-08-07T10:05
в мире
восточный тимор
мьянма
юго-восточная азия
аун сан су чжи
антониу гутерреш
оон
национальная лига за демократию
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман заявил, что Восточный Тимор не присоединится к АСЕАН, если страны Юго-Восточной Азии не смогут решить ситуацию в Мьянме. Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов АСЕАН приняли дорожную карту вступления государства Восточный Тимор в региональный блок в качестве его одиннадцатого члена. "Если АСЕАН не сможет договориться с военным правительством Мьянмы, то я могу сказать, что Восточный Тимор пока не может доверять этой ассоциации, такова позиция правительства", - заявил премьер-министр Гужман после встречи с президентом Восточного Тимора Жозе Рамуш-Ортой. По данным индонезийской газеты Jakarta Post, позиция премьера Восточного Тимора была также передана Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, применив конституционный механизм смены власти при возникновении угрозы национальной безопасности страны. Переход власти был осуществлен на основании выдвинутых военными обвинений в фальсификации правительством партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи результатов парламентских выборов 2020 года. Гражданские лидеры были арестованы и позже осуждены на длительные сроки заключения по делам о коррупции, нарушениях режима ЧП в период пандемии коронавируса и нарушении закона о государственной тайне. После жесткого подавления военными начавшихся в стране антиправительственных протестов часть оппозиционных политических групп перешла к вооруженному сопротивлению властям.
https://ria.ru/20221111/asean-1830676293.html
https://ria.ru/20230604/sssr-1876030933.html
восточный тимор
мьянма
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в мире, восточный тимор, мьянма, юго-восточная азия, аун сан су чжи, антониу гутерреш, оон, национальная лига за демократию
В мире, Восточный Тимор, Мьянма, Юго-Восточная Азия, Аун Сан Су Чжи, Антониу Гутерреш, ООН, Национальная лига за демократию
Премьер Восточного Тимора назвал условие присоединения к АСЕАН

Премьер Восточного Тимора Гужман: страна не присоединится к АСЕАН из-за проблемы Мьянмы

© iStock.com / f11photoПагода Суле в Янгоне, Мьянма
Пагода Суле в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© iStock.com / f11photo
Пагода Суле в Янгоне, Мьянма. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман заявил, что Восточный Тимор не присоединится к АСЕАН, если страны Юго-Восточной Азии не смогут решить ситуацию в Мьянме.
Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов АСЕАН приняли дорожную карту вступления государства Восточный Тимор в региональный блок в качестве его одиннадцатого члена.
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"Если АСЕАН не сможет договориться с военным правительством Мьянмы, то я могу сказать, что Восточный Тимор пока не может доверять этой ассоциации, такова позиция правительства", - заявил премьер-министр Гужман после встречи с президентом Восточного Тимора Жозе Рамуш-Ортой.
По данным индонезийской газеты Jakarta Post, позиция премьера Восточного Тимора была также передана Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, применив конституционный механизм смены власти при возникновении угрозы национальной безопасности страны. Переход власти был осуществлен на основании выдвинутых военными обвинений в фальсификации правительством партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи результатов парламентских выборов 2020 года. Гражданские лидеры были арестованы и позже осуждены на длительные сроки заключения по делам о коррупции, нарушениях режима ЧП в период пандемии коронавируса и нарушении закона о государственной тайне. После жесткого подавления военными начавшихся в стране антиправительственных протестов часть оппозиционных политических групп перешла к вооруженному сопротивлению властям.
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В миреВосточный ТиморМьянмаЮго-Восточная АзияАун Сан Су ЧжиАнтониу ГутеррешООННациональная лига за демократию
 
 
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