https://ria.ru/20230807/tiktok-1888543385.html

Украинский военный пожаловался на отсутствие информации о наступлении

Украинский военный пожаловался на отсутствие информации о наступлении - РИА Новости, 07.08.2023

Украинский военный пожаловался на отсутствие информации о наступлении

Украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о так называемом контрнаступлении, те узнают о его ходе из TikTok, рассказал РИА Новости один из пленных... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:35

2023-08-07T07:35

2023-08-07T07:38

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о так называемом контрнаступлении, те узнают о его ходе из TikTok, рассказал РИА Новости один из пленных украинских военных Ярослав Миронюк. "Командиры ничего не рассказывают. Кто-то (из сослуживцев) говорит, что уже началось (контрнаступление), а кто-то - что не началось. Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать", - рассказал Миронюк. О целях контрнаступления Миронюк ничего не знает. "Я даже не могу знать. Только телевидение (сообщает), что будет "контрнаступ", и TikTok", - рассказывает Миронюк буквально со смехом, отвечая на вопрос, какие цели ставит перед собой украинское контрнаступление. Как следствие, солдаты действуют в полной неопределенности и попадают в плен. Миронюк 1996 года рождения был мобилизован еще в феврале 2022 года, почти полтора года охранял аэродром в Луцке. В июле составе 137-го батальона морской пехоты Миронюк прибыл в Донбасс. Около недели он с другими военными жил в палатках в лесу, потом им приказали выдвигаться в село Старомайорское - военным объяснили, что на передовой они проведут три дня, а потом их сменят. "Ночью нам сказали, что утром выезжаете. Заехали в Старомайорск. Нам сказали идти в конец села и там обороняться. Мы там сидели три дня, на третий день нужно было, чтоб нас забрали. Нас никто не забирал", - рассказал РИА Новости Миронюк. Взятого с собой провианта хватило только на первый день, "а потом даже и воды не было". Вскоре начались обстрелы со стороны российской артиллерии и атаки российской пехоты. "Начали (по нам) из артиллерии стрелять. Мы спрятались. Я выходил и увидел русских. Мы сдались", - вспоминает солдат. По его словам, ни у кого из его сослуживцев не было желания сопротивляться. К тому же осталась обида на командование. "Раз сказали, что должны были забрать, значит, должны были забрать, а не просто кинуть, да и все", - объяснят он. Село Старомайорское на западе ДНР, у границы с Запорожской областью, стало местом интенсивных боев. Украинские силовики безуспешно пытаются прорвать здесь российскую оборону и выйти к Азовскому морю. В пятницу минобороны РФ сообщало, что на южнодонецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР и улучшили тактическое положение. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230807/boevik-1888539674.html

https://ria.ru/20230807/olshan-1888537571.html

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в мире, владимир путин, энтони блинкен, россия, вооруженные силы украины, нато, tiktok, донецкая народная республика