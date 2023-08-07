https://ria.ru/20230807/tayfun-1888691706.html

Италия эвакуирует из Южной Кореи 1200 скаутов из-за тайфуна

Италия эвакуирует из Южной Кореи 1200 скаутов из-за тайфуна - РИА Новости, 07.08.2023

Италия эвакуирует из Южной Кореи 1200 скаутов из-за тайфуна

Италия вернет на родину 1200 участников международного скаутского слета Джамбори в Южной Корее из-за прихода на корейский полуостров тайфуна "Ханун", сообщил... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:48

2023-08-07T16:48

2023-08-07T16:48

в мире

италия

южная корея

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РИМ, 7 авг - РИА Новости. Италия вернет на родину 1200 участников международного скаутского слета Джамбори в Южной Корее из-за прихода на корейский полуостров тайфуна "Ханун", сообщил итальянский МИД. Уточняется, что эвакуация начнется во вторник. "Посольство Италии в Сеуле по согласованию с МИД Италии и в постоянном контакте с местными властями продолжает следить за состоянием 1200 участников, составляющих итальянский контингент. Соотечественники в порядке и не жаловались ни на какие проблемы", - говорится в сообщении министерства. В последние дни погодные условия осложнили участие более 50 тысяч человек в 25-м Джамбори на западном побережье Южной Кореи. Корейское правительство в понедельник распорядилось о переводе скаутов в университетские кварталы Сеула и другие районы страны на автобусах. На минувшей неделе МИД Италии информировал, что район проведения мероприятия охвачен сильной жарой, из-за чего некоторые участники испытали недомогание. Тогда сообщалось, что ситуация находится под контролем. Джамбори - всемирный слет участников скаутского движения, проводящийся один раз в четыре года. В 2023 году местом проведения 25-го такого слета стала Южная Корея.

https://ria.ru/20230731/tayfun-1887275651.html

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в мире, италия, южная корея, сеул