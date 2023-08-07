https://ria.ru/20230807/tanki-1888741514.html

США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams, сообщили СМИ

США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.08.2023

США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams, сообщили СМИ

Вашингтон согласовал отправку Киеву первой партии танков Abrams, передает телеканал CNN со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-07T21:49

2023-08-07T21:49

2023-08-08T00:20

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сша

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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Вашингтон согласовал отправку Киеву первой партии танков Abrams, передает телеканал CNN со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша. "Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта", — приводит СМИ слова чиновника.В конце июля издание Politico сообщило, что в первую партию танков, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин. Всего Вашингтон намерен поставить Киеву 31 Abrams старой модели M1A1. Москва еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230807/rakety-1888727493.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888694510.html

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в мире, украина, сергей лавров, нато, дмитрий песков, сша, россия