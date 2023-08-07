https://ria.ru/20230807/taliby-1888727243.html

Талибы ужесточат борьбу с магами и колдунами

Талибы ужесточат борьбу с магами и колдунами - РИА Новости, 07.08.2023

Талибы ужесточат борьбу с магами и колдунами

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* ужесточит борьбу со всеми, кто совершает ритуалы, противоречащие шариату, сообщил пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:59

2023-08-07T19:59

2023-08-07T20:00

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746984558_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_495f8378a5881d82daa0da15f62cc41d.jpg

КАБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* ужесточит борьбу со всеми, кто совершает ритуалы, противоречащие шариату, сообщил пресс-секретарь министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Акиф Мохаджер. "Колдуны и маги должны быть преданы суду, и они должны понести наказание в соответствии с законами шариата", - заявил пресс-секретарь, выступая по национальному телевидению. Мохаджер подчеркнул, что "колдуны и маги" создают проблемы в семьях, вызывая конфликты между супругами, а также вредят бизнесу. Он также заявил, что подобная категория граждан использует свои шарлатанские навыки, а также амулеты и тому подобную символику для личного обогащения. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230730/afganistan-1887203240.html

https://ria.ru/20230706/zapret-1882668889.html

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон