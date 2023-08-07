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Талибы ужесточат борьбу с магами и колдунами - РИА Новости, 07.08.2023
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19:59 07.08.2023 (обновлено: 20:00 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/taliby-1888727243.html
Талибы ужесточат борьбу с магами и колдунами
Талибы ужесточат борьбу с магами и колдунами - РИА Новости, 07.08.2023
Талибы ужесточат борьбу с магами и колдунами
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* ужесточит борьбу со всеми, кто совершает ритуалы, противоречащие шариату, сообщил пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:59
2023-08-07T20:00
в мире
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
талибан
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КАБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* ужесточит борьбу со всеми, кто совершает ритуалы, противоречащие шариату, сообщил пресс-секретарь министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Акиф Мохаджер. "Колдуны и маги должны быть преданы суду, и они должны понести наказание в соответствии с законами шариата", - заявил пресс-секретарь, выступая по национальному телевидению. Мохаджер подчеркнул, что "колдуны и маги" создают проблемы в семьях, вызывая конфликты между супругами, а также вредят бизнесу. Он также заявил, что подобная категория граждан использует свои шарлатанские навыки, а также амулеты и тому подобную символику для личного обогащения. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230730/afganistan-1887203240.html
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афганистан
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в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
Талибы ужесточат борьбу с магами и колдунами

Талибы ужесточат борьбу с магами, колдунами и всеми, кто практикует обряды не по шариату

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики Талибана* в Кабуле. Архивное фото
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КАБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* ужесточит борьбу со всеми, кто совершает ритуалы, противоречащие шариату, сообщил пресс-секретарь министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Акиф Мохаджер.
«
"Колдуны и маги должны быть преданы суду, и они должны понести наказание в соответствии с законами шариата", - заявил пресс-секретарь, выступая по национальному телевидению.
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Мохаджер подчеркнул, что "колдуны и маги" создают проблемы в семьях, вызывая конфликты между супругами, а также вредят бизнесу. Он также заявил, что подобная категория граждан использует свои шарлатанские навыки, а также амулеты и тому подобную символику для личного обогащения.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанКабул (город)Мохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
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