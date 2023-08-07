https://ria.ru/20230807/tadzhikistan-1888543663.html

В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек

В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек - РИА Новости, 07.08.2023

В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек

Десять человек погибли, еще 14 получили ранения после того, как грузовик с отказавшими тормозами устроил накануне вечером ДТП в городе Кулябе на юге... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:40

2023-08-07T07:40

2023-08-07T07:49

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эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 7 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Десять человек погибли, еще 14 получили ранения после того, как грузовик с отказавшими тормозами устроил накануне вечером ДТП в городе Кулябе на юге Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи.Авария произошла на трассе Душанбе-Куляб-Хорог, грузовик "Дулан" у рынка "Сомони" протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в дома. "Десять человек погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу в результате ДТП в Кулябе, произошедшего накануне вечером", - сказала Юсуфи. По данным МВД, у грузовика, который спускался под уклон, произошел отказ тормозной системы. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия выехали главы МВД, КЧС, минздрава, председатель Хатлонской области и другие официальные лица.

https://ria.ru/20230805/kylychdaroglu-1888364831.html

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в мире, таджикистан, хатлонская область, эмомали рахмон