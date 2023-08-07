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В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек - РИА Новости, 07.08.2023
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07:40 07.08.2023 (обновлено: 07:49 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/tadzhikistan-1888543663.html
В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек
В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек - РИА Новости, 07.08.2023
В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек
Десять человек погибли, еще 14 получили ранения после того, как грузовик с отказавшими тормозами устроил накануне вечером ДТП в городе Кулябе на юге... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:40
2023-08-07T07:49
в мире
таджикистан
хатлонская область
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 7 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Десять человек погибли, еще 14 получили ранения после того, как грузовик с отказавшими тормозами устроил накануне вечером ДТП в городе Кулябе на юге Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи.Авария произошла на трассе Душанбе-Куляб-Хорог, грузовик "Дулан" у рынка "Сомони" протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в дома. "Десять человек погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу в результате ДТП в Кулябе, произошедшего накануне вечером", - сказала Юсуфи. По данным МВД, у грузовика, который спускался под уклон, произошел отказ тормозной системы. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия выехали главы МВД, КЧС, минздрава, председатель Хатлонской области и другие официальные лица.
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в мире, таджикистан, хатлонская область, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Хатлонская область, Эмомали Рахмон
В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек

Десять человек погибли, 14 ранены в Таджикистане после того, как грузовик врезался в дома

© Sputnik / Амир ИсаевСотрудники экстренных служб в Душанбе, Таджикистан
Сотрудники экстренных служб в Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Sputnik / Амир Исаев
Сотрудники экстренных служб в Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 7 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Десять человек погибли, еще 14 получили ранения после того, как грузовик с отказавшими тормозами устроил накануне вечером ДТП в городе Кулябе на юге Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи.
Авария произошла на трассе Душанбе-Куляб-Хорог, грузовик "Дулан" у рынка "Сомони" протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в дома.
«
"Десять человек погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу в результате ДТП в Кулябе, произошедшего накануне вечером", - сказала Юсуфи.
По данным МВД, у грузовика, который спускался под уклон, произошел отказ тормозной системы. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия выехали главы МВД, КЧС, минздрава, председатель Хатлонской области и другие официальные лица.
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В миреТаджикистанХатлонская областьЭмомали Рахмон
 
 
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