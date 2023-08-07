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Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром - РИА Новости, 07.08.2023
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13:55 07.08.2023 (обновлено: 14:29 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/syr-1888627114.html
Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром
Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром - РИА Новости, 07.08.2023
Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром
Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщила L'Eco di Bergamo. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:55
2023-08-07T14:29
в мире
бергамо
италия
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РИМ, 7 авг — РИА Новости. Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщила L'Eco di Bergamo. Владелец компании по производству сыра грана падано пропал без вести накануне вечером после того, как его завалило 25 тысячами головок сыра. Инцидент произошел на сыроварне в провинции Бергамо. Тело 75-летнего мужчины обнаружили после поисков, продлившихся всю ночь. Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Кьяппарини, предположительно, в момент трагедии работал над установкой настроек аппарата, вращающего формы сыра для его созревания. Предприятие погибшего располагает производственными мощностями на площади десять гектаров, а размер сельскохозяйственных земель превышает сто гектаров. В год компания производит свыше 15 тысяч головок сыра. Грана падано — твердый полужирный сыр, похожий на пармезан. В отличие от него, грана падано производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях севера Италии.
https://ria.ru/20230604/italiya-1876040772.html
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в мире, бергамо, италия
В мире, Бергамо, Италия
Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром

Итальянской бизнесмен Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с 25 тысячами головок сыра

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
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РИМ, 7 авг — РИА Новости. Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщила L'Eco di Bergamo.
Владелец компании по производству сыра грана падано пропал без вести накануне вечером после того, как его завалило 25 тысячами головок сыра. Инцидент произошел на сыроварне в провинции Бергамо.
Тело 75-летнего мужчины обнаружили после поисков, продлившихся всю ночь.
Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Кьяппарини, предположительно, в момент трагедии работал над установкой настроек аппарата, вращающего формы сыра для его созревания.
Предприятие погибшего располагает производственными мощностями на площади десять гектаров, а размер сельскохозяйственных земель превышает сто гектаров. В год компания производит свыше 15 тысяч головок сыра.
Грана падано — твердый полужирный сыр, похожий на пармезан. В отличие от него, грана падано производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях севера Италии.
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