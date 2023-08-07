https://ria.ru/20230807/syr-1888627114.html
Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром
Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром - РИА Новости, 07.08.2023
Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром
Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщила L'Eco di Bergamo. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:55
2023-08-07T13:55
2023-08-07T14:29
в мире
бергамо
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1920x0_80_0_0_1c85c6b7dca7ebfd09044f284d106d79.jpg
РИМ, 7 авг — РИА Новости. Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщила L'Eco di Bergamo. Владелец компании по производству сыра грана падано пропал без вести накануне вечером после того, как его завалило 25 тысячами головок сыра. Инцидент произошел на сыроварне в провинции Бергамо. Тело 75-летнего мужчины обнаружили после поисков, продлившихся всю ночь. Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Кьяппарини, предположительно, в момент трагедии работал над установкой настроек аппарата, вращающего формы сыра для его созревания. Предприятие погибшего располагает производственными мощностями на площади десять гектаров, а размер сельскохозяйственных земель превышает сто гектаров. В год компания производит свыше 15 тысяч головок сыра. Грана падано — твердый полужирный сыр, похожий на пармезан. В отличие от него, грана падано производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях севера Италии.
https://ria.ru/20230604/italiya-1876040772.html
бергамо
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_dc8ecac2569de33887a3eaf39e3b82e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бергамо, италия
Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром
Итальянской бизнесмен Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с 25 тысячами головок сыра
РИМ, 7 авг — РИА Новости.
Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщила L'Eco di Bergamo
.
Владелец компании по производству сыра грана падано пропал без вести накануне вечером после того, как его завалило 25 тысячами головок сыра. Инцидент произошел на сыроварне в провинции Бергамо
.
Тело 75-летнего мужчины обнаружили после поисков, продлившихся всю ночь.
Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Кьяппарини, предположительно, в момент трагедии работал над установкой настроек аппарата, вращающего формы сыра для его созревания.
Предприятие погибшего располагает производственными мощностями на площади десять гектаров, а размер сельскохозяйственных земель превышает сто гектаров. В год компания производит свыше 15 тысяч головок сыра.
Грана падано — твердый полужирный сыр, похожий на пармезан. В отличие от него, грана падано производится не только в регионе Эмилия-Романья
, но и в других областях севера Италии
.
На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек