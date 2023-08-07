https://ria.ru/20230807/syr-1888627114.html

Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром

Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром - РИА Новости, 07.08.2023

Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром

Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщила L'Eco di Bergamo. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:55

2023-08-07T13:55

2023-08-07T14:29

в мире

бергамо

италия

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РИМ, 7 авг — РИА Новости. Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщила L'Eco di Bergamo. Владелец компании по производству сыра грана падано пропал без вести накануне вечером после того, как его завалило 25 тысячами головок сыра. Инцидент произошел на сыроварне в провинции Бергамо. Тело 75-летнего мужчины обнаружили после поисков, продлившихся всю ночь. Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Кьяппарини, предположительно, в момент трагедии работал над установкой настроек аппарата, вращающего формы сыра для его созревания. Предприятие погибшего располагает производственными мощностями на площади десять гектаров, а размер сельскохозяйственных земель превышает сто гектаров. В год компания производит свыше 15 тысяч головок сыра. Грана падано — твердый полужирный сыр, похожий на пармезан. В отличие от него, грана падано производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях севера Италии.

https://ria.ru/20230604/italiya-1876040772.html

бергамо

италия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бергамо, италия