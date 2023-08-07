https://ria.ru/20230807/strakhi-1888570148.html

Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы"

Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 07.08.2023

Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы"

Когда Наталье было 29 лет, знакомая ей сказала: "тебе хорошо, ты к людям не привязываешься". Героиня поняла, что у нее и правда есть проблемы с эмпатией. Девушка с детства ни по кому не скучает, не испытывает нежных чувств к родителям и друзьям. Наталья поддерживает с отношения с людьми, потому что "так надо" и страдает от этого. Как себя изменить?

2023-08-07T12:00

2023-08-07T12:00

2023-08-07T12:00

страхи

отношения

психология

наталья лосева

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Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы" Когда Наталье было 29 лет, знакомая ей сказала: "тебе хорошо, ты к людям не привязываешься". Героиня поняла, что у нее и правда есть проблемы с эмпатией. Девушка с детства ни по кому не скучает, не испытывает нежных чувств к родителям и друзьям. Наталья поддерживает с отношения с людьми, потому что "так надо" и страдает от этого. Как себя изменить? audio/mpeg

Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы" Когда Наталье было 29 лет, знакомая ей сказала: "тебе хорошо, ты к людям не привязываешься". Героиня поняла, что у нее и правда есть проблемы с эмпатией. Девушка с детства ни по кому не скучает, не испытывает нежных чувств к родителям и друзьям. Наталья поддерживает с отношения с людьми, потому что "так надо" и страдает от этого. Как себя изменить? audio/mpeg

Историю героини Натальи разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

отношения, психология, наталья лосева, аудио