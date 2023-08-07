https://ria.ru/20230807/strakhi-1888570148.html
Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы"
Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 07.08.2023
Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы"
Когда Наталье было 29 лет, знакомая ей сказала: "тебе хорошо, ты к людям не привязываешься". Героиня поняла, что у нее и правда есть проблемы с эмпатией. Девушка с детства ни по кому не скучает, не испытывает нежных чувств к родителям и друзьям. Наталья поддерживает с отношения с людьми, потому что "так надо" и страдает от этого. Как себя изменить?
2023-08-07T12:00
2023-08-07T12:00
2023-08-07T12:00
страхи
отношения
психология
наталья лосева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888569610_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0a0b6b26309f19ca4f1a9795a47de720.png
Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы"
Когда Наталье было 29 лет, знакомая ей сказала: "тебе хорошо, ты к людям не привязываешься". Героиня поняла, что у нее и правда есть проблемы с эмпатией. Девушка с детства ни по кому не скучает, не испытывает нежных чувств к родителям и друзьям. Наталья поддерживает с отношения с людьми, потому что "так надо" и страдает от этого. Как себя изменить?
audio/mpeg
Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы"
Когда Наталье было 29 лет, знакомая ей сказала: "тебе хорошо, ты к людям не привязываешься". Героиня поняла, что у нее и правда есть проблемы с эмпатией. Девушка с детства ни по кому не скучает, не испытывает нежных чувств к родителям и друзьям. Наталья поддерживает с отношения с людьми, потому что "так надо" и страдает от этого. Как себя изменить?
audio/mpeg
Историю героини Натальи разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888569610_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_3dd85bfaec8bef7d39cc1b2f15ac0152.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, психология, наталья лосева, аудио
Страхи, отношения, Психология, Наталья Лосева
Я – абьюзер в отношениях с родителями и друзьями. "Страхи/Детские травмы"
Когда Наталье было 29 лет, знакомая ей сказала: "тебе хорошо, ты к людям не привязываешься". Героиня поняла, что у нее и правда есть проблемы с эмпатией. Девушка с детства ни по кому не скучает, не испытывает нежных чувств к родителям и друзьям. Наталья поддерживает с отношения с людьми, потому что "так надо" и страдает от этого. Как себя изменить?