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Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 07.08.2023
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Наука
 
20:04 07.08.2023 (обновлено: 20:06 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/sputnik-1888728258.html
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 07.08.2023
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк в понедельник, выведен на орбиту, сообщили журналистам в российском военном ведомстве. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:04
2023-08-07T20:06
наука
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герман титов
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк в понедельник, выведен на орбиту, сообщили журналистам в российском военном ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - отметили в Минобороны России. В настоящий момент с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2569", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение на расчетную орбиту прошли штатно. После старта ракета была взяла на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Сведения об аппарате были внесены офицерами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
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космос - риа наука, плесецк, россия, герман титов, воздушно-космические силы россии
Наука, Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Герман Титов, Воздушно-космические силы России
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Спутник, запущенный в интересах Минобороны с космодрома Плесецк, вывели на орбиту

© Минобороны РФСтарт ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Кадр видео
Старт ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Кадр видео
© Минобороны РФ
Старт ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк в понедельник, выведен на орбиту, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.
«
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - отметили в Минобороны России.
В настоящий момент с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2569", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение на расчетную орбиту прошли штатно. После старта ракета была взяла на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Сведения об аппарате были внесены офицерами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
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