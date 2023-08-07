https://ria.ru/20230807/sputnik-1888707828.html

Радио Sputnik запустило вещание на Калининград

Радио Sputnik запустило вещание на Калининград - РИА Новости, 07.08.2023

Радио Sputnik запустило вещание на Калининград

Радио Sputnik запустило в понедельник, 7 августа, вещание на Калининградскую область. Новости и аналитические программы теперь транслируются в регионе на... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:13

2023-08-07T18:13

2023-08-07T18:13

калининград

sputnik

калининградская область

мария захарова

николай валуев

тигран кеосаян

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Радио Sputnik запустило в понедельник, 7 августа, вещание на Калининградскую область. Новости и аналитические программы теперь транслируются в регионе на частоте 87,7 FM.Радио Sputnik вышло в FM-диапазон в марте 2022 года, до тех пор оно развивало исключительно онлайн-вещание. Радио Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия". Это самая цитируемая радиостанция в России, контентом которой активней, чем материалами других СМИ, делятся пользователи соцсетей.Студии радио Sputnik работают на крупнейших международных мероприятиях: в июне 2023 года радиостанция выходила в эфир с полей 26-го Петербургского международного экономического форума и Второго саммита "Россия – Африка", где её гостями становились ведущие политики и эксперты. В августе 2023 года радио Sputnikбудет работать на международном форуме "Армия-2023".Свои авторские программы на радио Sputnik ведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссёр и шоумен Тигран Кеосаян, депутаты Госдумы Николай Валуев и Анатолий Вассерман, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие лидеры мнений и общественно-политические деятели.В ближайших планах радио Sputnik запустить локальное вещание в Калининградской области: местные новости и аналитические программы, посвященные проблемам российского эксклава и ближайших с ним стран – Польши и Литвы.

https://ria.ru/20230630/sputnik-1881492368.html

https://ria.ru/20230731/sputnik-1887360297.html

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калининград, sputnik, калининградская область, мария захарова, николай валуев, тигран кеосаян