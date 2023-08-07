https://ria.ru/20230807/sputnik-1888707828.html
Радио Sputnik запустило вещание на Калининград
Радио Sputnik запустило вещание на Калининград - РИА Новости, 07.08.2023
Радио Sputnik запустило вещание на Калининград
Радио Sputnik запустило в понедельник, 7 августа, вещание на Калининградскую область. Новости и аналитические программы теперь транслируются в регионе на... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:13
2023-08-07T18:13
2023-08-07T18:13
калининград
sputnik
калининградская область
мария захарова
николай валуев
тигран кеосаян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888707329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea32243aec7e0eddc6fc645e5f2cbad3.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Радио Sputnik запустило в понедельник, 7 августа, вещание на Калининградскую область. Новости и аналитические программы теперь транслируются в регионе на частоте 87,7 FM.Радио Sputnik вышло в FM-диапазон в марте 2022 года, до тех пор оно развивало исключительно онлайн-вещание. Радио Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия". Это самая цитируемая радиостанция в России, контентом которой активней, чем материалами других СМИ, делятся пользователи соцсетей.Студии радио Sputnik работают на крупнейших международных мероприятиях: в июне 2023 года радиостанция выходила в эфир с полей 26-го Петербургского международного экономического форума и Второго саммита "Россия – Африка", где её гостями становились ведущие политики и эксперты. В августе 2023 года радио Sputnikбудет работать на международном форуме "Армия-2023".Свои авторские программы на радио Sputnik ведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссёр и шоумен Тигран Кеосаян, депутаты Госдумы Николай Валуев и Анатолий Вассерман, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие лидеры мнений и общественно-политические деятели.В ближайших планах радио Sputnik запустить локальное вещание в Калининградской области: местные новости и аналитические программы, посвященные проблемам российского эксклава и ближайших с ним стран – Польши и Литвы.
https://ria.ru/20230630/sputnik-1881492368.html
https://ria.ru/20230731/sputnik-1887360297.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888707329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d87e2c2cb56988526074ce279d735458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, sputnik, калининградская область, мария захарова, николай валуев, тигран кеосаян
Калининград, Sputnik, Калининградская область, Мария Захарова, Николай Валуев, Тигран Кеосаян