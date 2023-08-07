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Радио Sputnik запустило вещание на Калининград - РИА Новости, 07.08.2023
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18:13 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/sputnik-1888707828.html
Радио Sputnik запустило вещание на Калининград
Радио Sputnik запустило вещание на Калининград - РИА Новости, 07.08.2023
Радио Sputnik запустило вещание на Калининград
Радио Sputnik запустило в понедельник, 7 августа, вещание на Калининградскую область. Новости и аналитические программы теперь транслируются в регионе на... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:13
2023-08-07T18:13
калининград
sputnik
калининградская область
мария захарова
николай валуев
тигран кеосаян
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Радио Sputnik запустило в понедельник, 7 августа, вещание на Калининградскую область. Новости и аналитические программы теперь транслируются в регионе на частоте 87,7 FM.Радио Sputnik вышло в FM-диапазон в марте 2022 года, до тех пор оно развивало исключительно онлайн-вещание. Радио Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия". Это самая цитируемая радиостанция в России, контентом которой активней, чем материалами других СМИ, делятся пользователи соцсетей.Студии радио Sputnik работают на крупнейших международных мероприятиях: в июне 2023 года радиостанция выходила в эфир с полей 26-го Петербургского международного экономического форума и Второго саммита "Россия – Африка", где её гостями становились ведущие политики и эксперты. В августе 2023 года радио Sputnikбудет работать на международном форуме "Армия-2023".Свои авторские программы на радио Sputnik ведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссёр и шоумен Тигран Кеосаян, депутаты Госдумы Николай Валуев и Анатолий Вассерман, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие лидеры мнений и общественно-политические деятели.В ближайших планах радио Sputnik запустить локальное вещание в Калининградской области: местные новости и аналитические программы, посвященные проблемам российского эксклава и ближайших с ним стран – Польши и Литвы.
https://ria.ru/20230630/sputnik-1881492368.html
https://ria.ru/20230731/sputnik-1887360297.html
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Артем Смирнов
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калининград, sputnik, калининградская область, мария захарова, николай валуев, тигран кеосаян
Калининград, Sputnik, Калининградская область, Мария Захарова, Николай Валуев, Тигран Кеосаян

Радио Sputnik запустило вещание на Калининград

© РИА Новости / Александр КряжевРадио Sputnik запустило вещание на Калининград
Радио Sputnik запустило вещание на Калининград - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Радио Sputnik запустило вещание на Калининград
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Радио Sputnik запустило в понедельник, 7 августа, вещание на Калининградскую область. Новости и аналитические программы теперь транслируются в регионе на частоте 87,7 FM.
Радио Sputnik вышло в FM-диапазон в марте 2022 года, до тех пор оно развивало исключительно онлайн-вещание. Радио Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия". Это самая цитируемая радиостанция в России, контентом которой активней, чем материалами других СМИ, делятся пользователи соцсетей.
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции
30 июня, 16:02
Студии радио Sputnik работают на крупнейших международных мероприятиях: в июне 2023 года радиостанция выходила в эфир с полей 26-го Петербургского международного экономического форума и Второго саммита "Россия – Африка", где её гостями становились ведущие политики и эксперты. В августе 2023 года радио Sputnikбудет работать на международном форуме "Армия-2023".
Свои авторские программы на радио Sputnik ведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссёр и шоумен Тигран Кеосаян, депутаты Госдумы Николай Валуев и Анатолий Вассерман, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие лидеры мнений и общественно-политические деятели.
Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством Гамбии и информационным агентством и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке
31 июля, 14:11
В ближайших планах радио Sputnik запустить локальное вещание в Калининградской области: местные новости и аналитические программы, посвященные проблемам российского эксклава и ближайших с ним стран – Польши и Литвы.
 
КалининградSputnikКалининградская областьМария ЗахароваНиколай ВалуевТигран Кеосаян
 
 
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