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МГТУ имени Баумана может запустить спутник в конце 2024 года - РИА Новости, 07.08.2023
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Наука
 
03:21 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/sputnik-1888535474.html
МГТУ имени Баумана может запустить спутник в конце 2024 года
МГТУ имени Баумана может запустить спутник в конце 2024 года - РИА Новости, 07.08.2023
МГТУ имени Баумана может запустить спутник в конце 2024 года
Запуск следующего спутника, разработанного студентами МГТУ имени Баумана, "Ярило-5", может состояться в конце 2024 года, аппарат будет крупнее запускавшихся... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T03:21
2023-08-07T03:21
наука
космос - риа наука
земля
плесецк
михаил гордин
мгту имени баумана
роскосмос
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Запуск следующего спутника, разработанного студентами МГТУ имени Баумана, "Ярило-5", может состояться в конце 2024 года, аппарат будет крупнее запускавшихся ранее спутников, сообщил РИА Новости ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. "Это зависит от результатов экспериментов и дальнейших работ с заказчиками. У нас "Ярило-5" был смакетирован, но под него надо найти деньги и соответствующего заказчика. Работаем над этим. По идее "Ярило-5" может быть запущен в конце следующего года. Так вот по графику. Ясно, что если найдутся деньги и серьёзные заказчики, можно что-то и раньше сделать, цикл производства такого спутника не очень большой. Главное, чтобы была задача", - сказал агентству Гордин. Он уточнил, что спутник, скорее всего, будет достаточно крупным – его соберут из 12-16 юнитов. Кроме того, сейчас университет вместе с "Роскосмосом" обсуждает возможность организации серийного производства таких аппаратов на одном из предприятий отрасли. Серия нужна для того, чтобы можно было создать и запустить на орбиту не один спутник, а полноценную группировку. Такая группировка по словам Гордина, может выполнять задачи дистанционного зондирования Земли из космоса. На "Ярило-5" будет испытан Фурье-спектрометр для анализа углекислого газа в атмосфере планеты. Аналогичные приборы можно создать и для мониторинга утечек метана, уточнил он. Ранее ректор говорил журналистам, что университет планирует изготовить необычно крупный наноспутник – кубсат размерностью 16U (то есть собранный из 16 юнитов – блоков размерами 10 на 10 на 10 сантиметров, которых в обычных наноспутниках бывает несколько). Первые два наноспутника "Ярило" №1 и "Ярило" №2, созданные студентами МГТУ имени Баумана, были запущены на орбиту 28 сентября 2020 года с космодрома Плесецк на ракете "Союз-2.1б". Спутники "Ярило" №3 и №4 и "Хорс" №1 и №2, также разработки студентов "Бауманки", были выведены на орбиту 27 июня 2023 года в качестве попутной нагрузки при запуске аппарата "Метеор-М" №2-3 с космодрома Восточный. Кубсаты "Ярило" предназначены для измерения солнечной энергии, отраженной от поверхности Земли (альбедо Земли) и измерений магнитного поля Земли по трем осям. Спутники "Хорс" №1 и №2 разработаны для исследования галактических космических лучей, а также демонстрации работы высокочастотной плазменной двигательной установки.
https://ria.ru/20230807/gonka-1888535276.html
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космос - риа наука, земля, плесецк, михаил гордин, мгту имени баумана, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Плесецк, Михаил Гордин, МГТУ имени Баумана, Роскосмос
МГТУ имени Баумана может запустить спутник в конце 2024 года

Гордин: МГТУ имени Баумана может запустить свой следующий спутник в конце 2024 года

Разработчик КБ "ПроКИТ" МГТУ им. Н.Э. Баумана за созданием космического аппарата
Разработчик КБ ПроКИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана за созданием космического аппарата
Разработчик КБ "ПроКИТ" МГТУ им. Н.Э. Баумана за созданием космического аппарата. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Запуск следующего спутника, разработанного студентами МГТУ имени Баумана, "Ярило-5", может состояться в конце 2024 года, аппарат будет крупнее запускавшихся ранее спутников, сообщил РИА Новости ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
"Это зависит от результатов экспериментов и дальнейших работ с заказчиками. У нас "Ярило-5" был смакетирован, но под него надо найти деньги и соответствующего заказчика. Работаем над этим. По идее "Ярило-5" может быть запущен в конце следующего года. Так вот по графику. Ясно, что если найдутся деньги и серьёзные заказчики, можно что-то и раньше сделать, цикл производства такого спутника не очень большой. Главное, чтобы была задача", - сказал агентству Гордин. Он уточнил, что спутник, скорее всего, будет достаточно крупным – его соберут из 12-16 юнитов.
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Кроме того, сейчас университет вместе с "Роскосмосом" обсуждает возможность организации серийного производства таких аппаратов на одном из предприятий отрасли. Серия нужна для того, чтобы можно было создать и запустить на орбиту не один спутник, а полноценную группировку. Такая группировка по словам Гордина, может выполнять задачи дистанционного зондирования Земли из космоса. На "Ярило-5" будет испытан Фурье-спектрометр для анализа углекислого газа в атмосфере планеты. Аналогичные приборы можно создать и для мониторинга утечек метана, уточнил он.
Ранее ректор говорил журналистам, что университет планирует изготовить необычно крупный наноспутник – кубсат размерностью 16U (то есть собранный из 16 юнитов – блоков размерами 10 на 10 на 10 сантиметров, которых в обычных наноспутниках бывает несколько).
Первые два наноспутника "Ярило" №1 и "Ярило" №2, созданные студентами МГТУ имени Баумана, были запущены на орбиту 28 сентября 2020 года с космодрома Плесецк на ракете "Союз-2.1б". Спутники "Ярило" №3 и №4 и "Хорс" №1 и №2, также разработки студентов "Бауманки", были выведены на орбиту 27 июня 2023 года в качестве попутной нагрузки при запуске аппарата "Метеор-М" №2-3 с космодрома Восточный.
Кубсаты "Ярило" предназначены для измерения солнечной энергии, отраженной от поверхности Земли (альбедо Земли) и измерений магнитного поля Земли по трем осям. Спутники "Хорс" №1 и №2 разработаны для исследования галактических космических лучей, а также демонстрации работы высокочастотной плазменной двигательной установки.
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