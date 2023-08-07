https://ria.ru/20230807/sputnik-1888535474.html

МГТУ имени Баумана может запустить спутник в конце 2024 года

МГТУ имени Баумана может запустить спутник в конце 2024 года - РИА Новости, 07.08.2023

МГТУ имени Баумана может запустить спутник в конце 2024 года

Запуск следующего спутника, разработанного студентами МГТУ имени Баумана, "Ярило-5", может состояться в конце 2024 года, аппарат будет крупнее запускавшихся... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T03:21

2023-08-07T03:21

2023-08-07T03:21

наука

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Запуск следующего спутника, разработанного студентами МГТУ имени Баумана, "Ярило-5", может состояться в конце 2024 года, аппарат будет крупнее запускавшихся ранее спутников, сообщил РИА Новости ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. "Это зависит от результатов экспериментов и дальнейших работ с заказчиками. У нас "Ярило-5" был смакетирован, но под него надо найти деньги и соответствующего заказчика. Работаем над этим. По идее "Ярило-5" может быть запущен в конце следующего года. Так вот по графику. Ясно, что если найдутся деньги и серьёзные заказчики, можно что-то и раньше сделать, цикл производства такого спутника не очень большой. Главное, чтобы была задача", - сказал агентству Гордин. Он уточнил, что спутник, скорее всего, будет достаточно крупным – его соберут из 12-16 юнитов. Кроме того, сейчас университет вместе с "Роскосмосом" обсуждает возможность организации серийного производства таких аппаратов на одном из предприятий отрасли. Серия нужна для того, чтобы можно было создать и запустить на орбиту не один спутник, а полноценную группировку. Такая группировка по словам Гордина, может выполнять задачи дистанционного зондирования Земли из космоса. На "Ярило-5" будет испытан Фурье-спектрометр для анализа углекислого газа в атмосфере планеты. Аналогичные приборы можно создать и для мониторинга утечек метана, уточнил он. Ранее ректор говорил журналистам, что университет планирует изготовить необычно крупный наноспутник – кубсат размерностью 16U (то есть собранный из 16 юнитов – блоков размерами 10 на 10 на 10 сантиметров, которых в обычных наноспутниках бывает несколько). Первые два наноспутника "Ярило" №1 и "Ярило" №2, созданные студентами МГТУ имени Баумана, были запущены на орбиту 28 сентября 2020 года с космодрома Плесецк на ракете "Союз-2.1б". Спутники "Ярило" №3 и №4 и "Хорс" №1 и №2, также разработки студентов "Бауманки", были выведены на орбиту 27 июня 2023 года в качестве попутной нагрузки при запуске аппарата "Метеор-М" №2-3 с космодрома Восточный. Кубсаты "Ярило" предназначены для измерения солнечной энергии, отраженной от поверхности Земли (альбедо Земли) и измерений магнитного поля Земли по трем осям. Спутники "Хорс" №1 и №2 разработаны для исследования галактических космических лучей, а также демонстрации работы высокочастотной плазменной двигательной установки.

https://ria.ru/20230807/gonka-1888535276.html

https://ria.ru/20230729/raketa-1887047014.html

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космос - риа наука, земля, плесецк, михаил гордин, мгту имени баумана, роскосмос