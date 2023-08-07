Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал спрос на СПГ в Европе в августе–сентябре - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/spg-1888540492.html
Эксперт спрогнозировал спрос на СПГ в Европе в августе–сентябре
Эксперт спрогнозировал спрос на СПГ в Европе в августе–сентябре - РИА Новости, 07.08.2023
Эксперт спрогнозировал спрос на СПГ в Европе в августе–сентябре
Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе после достижения в июле минимального за 20 месяцев значения вряд ли вырастет в августе–сентябре, восстановления... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T06:33
2023-08-07T06:33
экономика
европа
испания
россия
сергей колобанов
бкс мир инвестиций
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820717044_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_efacf3697acd9bd2c91cf2f354cab696.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе после достижения в июле минимального за 20 месяцев значения вряд ли вырастет в августе–сентябре, восстановления стоит ожидать с октября из-за похолодания, отметили в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов и заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщало, что импорт СПГ Европой в июле упал до самого низкого с ноября 2021 года уровня – 8,6 миллиона тонн. Причиной стало падение европейских цен на газ, что снизило привлекательность региона для поставщиков. Небольшой импорт СПГ в Европу на фоне низкого спроса в летний период и высокой заполненности газохранилищ "выглядит характерным", отмечает Галактионов. Тенденция может сохраниться в августе и сентябре, а вот уже в октябре "похолодания создадут дополнительный спрос на газ со стороны отопительной отрасли", полагает он. "Ожидать роста поставок СПГ в Европу в августе 2023 года не стоит: летние закупки во многом идут на пополнение хранилищ, а сейчас их средний уровень заполненности уже превысил 86%. Причём в Испании, которая обладает самыми большими мощностями по приёму СПГ, этот уровень составляет уже около 99%", – соглашается Колобанов. Кроме того, по данным агентства Рейтер, трубопроводные поставки из России в Европу – по "Турецкому потоку" и транзитом через Украину – в июле выросли до максимальных значений с начала года, добавил он. Ждать в ближайшие два месяца заметного изменения грузопотоков на мировом рынке СПГ оснований нет – в отсутствие каких-либо кризисных событий, например, прекращения украинского транзита, заключает Колобанов.
https://ria.ru/20230727/eksport-1886742826.html
https://ria.ru/20230720/spg-1885373233.html
европа
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820717044_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_4288043d29b9687af0fbfd5a21fd29c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, испания, россия, сергей колобанов, бкс мир инвестиций, турецкий поток
Экономика, Европа, Испания, Россия, Сергей Колобанов, БКС Мир инвестиций, Турецкий поток
Эксперт спрогнозировал спрос на СПГ в Европе в августе–сентябре

Эксперт Колобанов: спрос на СПГ в Европе в августе–сентябре вряд ли вырастет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе после достижения в июле минимального за 20 месяцев значения вряд ли вырастет в августе–сентябре, восстановления стоит ожидать с октября из-за похолодания, отметили в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов и заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщало, что импорт СПГ Европой в июле упал до самого низкого с ноября 2021 года уровня – 8,6 миллиона тонн. Причиной стало падение европейских цен на газ, что снизило привлекательность региона для поставщиков.
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку
27 июля, 23:40
Небольшой импорт СПГ в Европу на фоне низкого спроса в летний период и высокой заполненности газохранилищ "выглядит характерным", отмечает Галактионов. Тенденция может сохраниться в августе и сентябре, а вот уже в октябре "похолодания создадут дополнительный спрос на газ со стороны отопительной отрасли", полагает он.
«
"Ожидать роста поставок СПГ в Европу в августе 2023 года не стоит: летние закупки во многом идут на пополнение хранилищ, а сейчас их средний уровень заполненности уже превысил 86%. Причём в Испании, которая обладает самыми большими мощностями по приёму СПГ, этот уровень составляет уже около 99%", – соглашается Колобанов.
Кроме того, по данным агентства Рейтер, трубопроводные поставки из России в Европу – по "Турецкому потоку" и транзитом через Украину – в июле выросли до максимальных значений с начала года, добавил он.
Ждать в ближайшие два месяца заметного изменения грузопотоков на мировом рынке СПГ оснований нет – в отсутствие каких-либо кризисных событий, например, прекращения украинского транзита, заключает Колобанов.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание на тему загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании Новатэк-Мурманск. 20 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин оценил проекты по производству СПГ
20 июля, 21:30
 
ЭкономикаЕвропаИспанияРоссияСергей КолобановБКС Мир инвестицийТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала