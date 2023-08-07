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Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 08.08.2023
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Наука
 
16:29 07.08.2023 (обновлено: 09:16 08.08.2023)
https://ria.ru/20230807/soyuz-1888685873.html
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 08.08.2023
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала на космодроме Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-07T16:29
2023-08-08T09:16
наука
космос - риа наука
плесецк
россия
архангельская область
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала на космодроме Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны."С государственного испытательного космодрома Министерства обороны &lt;...&gt; в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом", — сказали в ведомстве.Ракету запустили в интересах Минобороны.В текущем году это третий пуск с космодрома Плесецк и десятый, произведенный Россией.
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космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии
Наука, Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Архангельская область, Воздушно-космические силы России
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Минобороны сообщило о запуске с Плесецка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала на космодроме Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны.
"С государственного испытательного космодрома Министерства обороны <...> в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом", — сказали в ведомстве.
Ракету запустили в интересах Минобороны.
В текущем году это третий пуск с космодрома Плесецк и десятый, произведенный Россией.
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