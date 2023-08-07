https://ria.ru/20230807/soyuz-1888685873.html

Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 08.08.2023

Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала на космодроме Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-07T16:29

2023-08-07T16:29

2023-08-08T09:16

наука

космос - риа наука

плесецк

россия

архангельская область

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала на космодроме Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны."С государственного испытательного космодрома Министерства обороны <...> в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом", — сказали в ведомстве.Ракету запустили в интересах Минобороны.В текущем году это третий пуск с космодрома Плесецк и десятый, произведенный Россией.

https://ria.ru/20230412/bezavariynyy-1864936017.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии