https://ria.ru/20230807/sokolova-1888553167.html
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову - РИА Новости, 07.08.2023
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ее карточка появилась в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:31
2023-08-07T09:31
2023-08-07T12:48
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ее карточка появилась в ведомственной базе данных. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.Статья, по которой ведется розыск, не указана.Как сообщал СК в августе прошлого года, ведомство изучит высказывания Соколовой в эфире одного из украинских телеканалов, заявившей о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку".
https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову после ее слов об убийстве русских