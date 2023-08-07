https://ria.ru/20230807/sokolova-1888553167.html

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову - РИА Новости, 07.08.2023

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ее карточка появилась в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:31

2023-08-07T09:31

2023-08-07T12:48

происшествия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ее карточка появилась в ведомственной базе данных. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.Статья, по которой ведется розыск, не указана.Как сообщал СК в августе прошлого года, ведомство изучит высказывания Соколовой в эфире одного из украинских телеканалов, заявившей о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку".

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)