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МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову - РИА Новости, 07.08.2023
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09:31 07.08.2023 (обновлено: 12:48 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/sokolova-1888553167.html
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову - РИА Новости, 07.08.2023
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ее карточка появилась в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:31
2023-08-07T12:48
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ее карточка появилась в ведомственной базе данных. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.Статья, по которой ведется розыск, не указана.Как сообщал СК в августе прошлого года, ведомство изучит высказывания Соколовой в эфире одного из украинских телеканалов, заявившей о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку".
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происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову после ее слов об убийстве русских

CC BY-SA 4.0 / Ольга Борщенко / Янина Соколова
Янина Соколова - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Ольга Борщенко /
Янина Соколова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ее карточка появилась в ведомственной базе данных.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
Статья, по которой ведется розыск, не указана.
Как сообщал СК в августе прошлого года, ведомство изучит высказывания Соколовой в эфире одного из украинских телеканалов, заявившей о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку".
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ПроисшествияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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