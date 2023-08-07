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СМИ: миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными - РИА Новости, 07.08.2023
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11:25 07.08.2023 (обновлено: 18:46 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/simkarty-1888577884.html
СМИ: миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными
СМИ: миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными
Роскомнадзор может блокировать сим-карты россиян, у которых не указаны актуальные данные, сообщает газета "Ведомости". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:25
2023-08-07T18:46
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мегафон
мтс
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роскомнадзор может блокировать сим-карты россиян, у которых не указаны актуальные данные, сообщает газета "Ведомости"."Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона "О связи", — рассказали "Ведомостям" собеседники в двух мобильных операторах.По информации издания, под блокировку могут попасть карты, которые россияне приобретают у метро, или корпоративные устройства.Таким образом, заблокированными могут оказаться около семи миллионов сим-карт."Ведомости" также сообщили, что представитель компании "Мегафон" отказался от комментариев, а в МТС пока не ответили на запрос СМИ. Кроме того, газета обратилась за пояснениями в Минцифры.
https://ria.ru/20230803/moshenniki-1887988297.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мегафон, мтс
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Мегафон, МТС
СМИ: миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными

"Ведомости": РКН потребует в августе заблокировать около семи миллионов серых сим-карт

© Fotolia / Albert Lozano-Nieto Две сим-карты
Две сим-карты - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Fotolia / Albert Lozano-Nieto
Две сим-карты. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роскомнадзор может блокировать сим-карты россиян, у которых не указаны актуальные данные, сообщает газета "Ведомости".
"Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона "О связи", — рассказали "Ведомостям" собеседники в двух мобильных операторах.
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По информации издания, под блокировку могут попасть карты, которые россияне приобретают у метро, или корпоративные устройства.
Таким образом, заблокированными могут оказаться около семи миллионов сим-карт.
"Ведомости" также сообщили, что представитель компании "Мегафон" отказался от комментариев, а в МТС пока не ответили на запрос СМИ. Кроме того, газета обратилась за пояснениями в Минцифры.
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МегафонМТС
 
 
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