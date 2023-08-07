https://ria.ru/20230807/simkarty-1888577884.html

СМИ: миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными

СМИ: миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными

Роскомнадзор может блокировать сим-карты россиян, у которых не указаны актуальные данные, сообщает газета "Ведомости". РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:25

2023-08-07T11:25

2023-08-07T18:46

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мегафон

мтс

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роскомнадзор может блокировать сим-карты россиян, у которых не указаны актуальные данные, сообщает газета "Ведомости"."Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона "О связи", — рассказали "Ведомостям" собеседники в двух мобильных операторах.По информации издания, под блокировку могут попасть карты, которые россияне приобретают у метро, или корпоративные устройства.Таким образом, заблокированными могут оказаться около семи миллионов сим-карт."Ведомости" также сообщили, что представитель компании "Мегафон" отказался от комментариев, а в МТС пока не ответили на запрос СМИ. Кроме того, газета обратилась за пояснениями в Минцифры.

https://ria.ru/20230803/moshenniki-1887988297.html

https://ria.ru/20230805/litres-1888364334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мегафон, мтс