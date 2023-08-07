https://ria.ru/20230807/selo-1888534964.html

Появилось видео с разбитой техникой у села, которое ВСУ штурмуют два месяца

Появилось видео с разбитой техникой у села, которое ВСУ штурмуют два месяца - РИА Новости, 07.08.2023

Появилось видео с разбитой техникой у села, которое ВСУ штурмуют два месяца

Корреспонденты РИА Новости побывали в запорожском селе Работино, которое ВСУ безуспешно штурмуют уже два месяца, на снятых ими кадрах — разбитые дома и большое... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T03:05

2023-08-07T03:05

2023-08-07T08:40

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

киев

россия

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 авг - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали в запорожском селе Работино, которое ВСУ безуспешно штурмуют уже два месяца, на снятых ими кадрах — разбитые дома и большое количество уничтоженной украинской техники.ВСУ пытаются зайти в населенный пункт с северного и восточного направлений, но всякий раз российские военные останавливают их на подступах к селу.На кадрах с дрона, снятых РИА Новости, видно и большое количество уничтоженной украинской бронетехники в окрестных полях и лесопосадках. Для того чтобы продвинуться дальше, артиллеристы ВСУ непрерывно обстреливает Работино. На данный момент в населенном пункте нет ни одного целого дома, но здесь все еще остаются несколько мирных жителей.О последней атаке ВСУ, отраженной у Работино, в Минобороны сообщили в пятницу. В этом штурме киевский режим потерял свыше 130 военнослужащих, три БПМ, в том числе американскую Bradley.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.

https://ria.ru/20230806/nato-1888518978.html

запорожская область

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Кадры из села Работино, где не осталось ни одного целого дома Корреспонденты РИА Новости побывали в запорожском селе Работино, где не осталось ни одного целого дома из-за безуспешных штурмов ВСУ последние 2 месяца, на снятых ими кадрах - большое число уничтоженной украинской техники в окрестностях села. Украинские войска пытаются зайти в Работино с северного и восточного направлений, но всякий раз российские военные останавливают их на подступах к нему. При этом ВСУ постоянно обстреливают село, где все еще есть мирные жители. 2023-08-07T03:05 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины