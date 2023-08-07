https://ria.ru/20230807/selo-1888534964.html
Появилось видео с разбитой техникой у села, которое ВСУ штурмуют два месяца
Появилось видео с разбитой техникой у села, которое ВСУ штурмуют два месяца - РИА Новости, 07.08.2023
Появилось видео с разбитой техникой у села, которое ВСУ штурмуют два месяца
Корреспонденты РИА Новости побывали в запорожском селе Работино, которое ВСУ безуспешно штурмуют уже два месяца, на снятых ими кадрах — разбитые дома и большое... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T03:05
2023-08-07T03:05
2023-08-07T08:40
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
киев
россия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 авг - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали в запорожском селе Работино, которое ВСУ безуспешно штурмуют уже два месяца, на снятых ими кадрах — разбитые дома и большое количество уничтоженной украинской техники.ВСУ пытаются зайти в населенный пункт с северного и восточного направлений, но всякий раз российские военные останавливают их на подступах к селу.На кадрах с дрона, снятых РИА Новости, видно и большое количество уничтоженной украинской бронетехники в окрестных полях и лесопосадках. Для того чтобы продвинуться дальше, артиллеристы ВСУ непрерывно обстреливает Работино. На данный момент в населенном пункте нет ни одного целого дома, но здесь все еще остаются несколько мирных жителей.О последней атаке ВСУ, отраженной у Работино, в Минобороны сообщили в пятницу. В этом штурме киевский режим потерял свыше 130 военнослужащих, три БПМ, в том числе американскую Bradley.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.
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Кадры из села Работино, где не осталось ни одного целого дома
Корреспонденты РИА Новости побывали в запорожском селе Работино, где не осталось ни одного целого дома из-за безуспешных штурмов ВСУ последние 2 месяца, на снятых ими кадрах - большое число уничтоженной украинской техники в окрестностях села. Украинские войска пытаются зайти в Работино с северного и восточного направлений, но всякий раз российские военные останавливают их на подступах к нему. При этом ВСУ постоянно обстреливают село, где все еще есть мирные жители.
2023-08-07T03:05
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PT0M55S
РИА Новости
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происшествия, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Появилось видео с разбитой техникой у села, которое ВСУ штурмуют два месяца
Опубликовано видео с разбитой техникой у села Работино, которое ВСУ штурмуют два месяца
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 авг - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали в запорожском селе Работино, которое ВСУ безуспешно штурмуют уже два месяца, на снятых ими кадрах — разбитые дома и большое количество уничтоженной украинской техники.
ВСУ пытаются зайти в населенный пункт с северного и восточного направлений, но всякий раз российские военные останавливают их на подступах к селу.
На кадрах с дрона, снятых РИА Новости, видно и большое количество уничтоженной украинской бронетехники в окрестных полях и лесопосадках. Для того чтобы продвинуться дальше, артиллеристы ВСУ непрерывно обстреливает Работино. На данный момент в населенном пункте нет ни одного целого дома, но здесь все еще остаются несколько мирных жителей.
О последней атаке ВСУ, отраженной у Работино, в Минобороны сообщили в пятницу. В этом штурме киевский режим потерял свыше 130 военнослужащих, три БПМ, в том числе американскую Bradley.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин
, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.
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