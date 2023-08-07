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Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 07.08.2023 (обновлено: 09:59 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/scalp-1888554598.html
Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP
Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP - РИА Новости, 07.08.2023
Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP
Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поставку Киеву французских ракет большой дальности SCALP, выразил уверенность, что со стороны ВС РФ принимаются... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:39
2023-08-07T09:59
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поставку Киеву французских ракет большой дальности SCALP, выразил уверенность, что со стороны ВС РФ принимаются соответствующие контрмеры.Накануне Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой показал одну из полученных от Франции ракет дальнего радиуса действия SCALP."Для нас эта информация не новая. Характерно для Запада, когда они заявляют о том, что собираются поставить эти ракеты или какие-то виды вооружения, то с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины. А то, что сейчас это было продемонстрировано со стороны руководства Украины, мы тоже обратили на это внимание", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Для Донецкой Народной Республики ситуация особо не поменяется, потому что с учетом уже имеющегося вооружения, которое есть у Украины, и так практически вся территория в зоне поражения со стороны противника. Поэтому данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP

Пушилин: ВС России принимают меры в ответ на поставки ВСУ ракет большей дальности SCALP

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поставку Киеву французских ракет большой дальности SCALP, выразил уверенность, что со стороны ВС РФ принимаются соответствующие контрмеры.
Накануне Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой показал одну из полученных от Франции ракет дальнего радиуса действия SCALP.
"Для нас эта информация не новая. Характерно для Запада, когда они заявляют о том, что собираются поставить эти ракеты или какие-то виды вооружения, то с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины. А то, что сейчас это было продемонстрировано со стороны руководства Украины, мы тоже обратили на это внимание", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Для Донецкой Народной Республики ситуация особо не поменяется, потому что с учетом уже имеющегося вооружения, которое есть у Украины, и так практически вся территория в зоне поражения со стороны противника. Поэтому данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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