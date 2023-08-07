https://ria.ru/20230807/scalp-1888554598.html

Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP

Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP - РИА Новости, 07.08.2023

Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP

Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поставку Киеву французских ракет большой дальности SCALP, выразил уверенность, что со стороны ВС РФ принимаются... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:39

2023-08-07T09:39

2023-08-07T09:59

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поставку Киеву французских ракет большой дальности SCALP, выразил уверенность, что со стороны ВС РФ принимаются соответствующие контрмеры.Накануне Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой показал одну из полученных от Франции ракет дальнего радиуса действия SCALP."Для нас эта информация не новая. Характерно для Запада, когда они заявляют о том, что собираются поставить эти ракеты или какие-то виды вооружения, то с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины. А то, что сейчас это было продемонстрировано со стороны руководства Украины, мы тоже обратили на это внимание", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Для Донецкой Народной Республики ситуация особо не поменяется, потому что с учетом уже имеющегося вооружения, которое есть у Украины, и так практически вся территория в зоне поражения со стороны противника. Поэтому данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина