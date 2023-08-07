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Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP
Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP - РИА Новости, 07.08.2023
Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP
Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поставку Киеву французских ракет большой дальности SCALP, выразил уверенность, что со стороны ВС РФ принимаются... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:39
2023-08-07T09:39
2023-08-07T09:59
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
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украина
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поставку Киеву французских ракет большой дальности SCALP, выразил уверенность, что со стороны ВС РФ принимаются соответствующие контрмеры.Накануне Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой показал одну из полученных от Франции ракет дальнего радиуса действия SCALP."Для нас эта информация не новая. Характерно для Запада, когда они заявляют о том, что собираются поставить эти ракеты или какие-то виды вооружения, то с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины. А то, что сейчас это было продемонстрировано со стороны руководства Украины, мы тоже обратили на это внимание", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Для Донецкой Народной Республики ситуация особо не поменяется, потому что с учетом уже имеющегося вооружения, которое есть у Украины, и так практически вся территория в зоне поражения со стороны противника. Поэтому данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP
Пушилин: ВС России принимают меры в ответ на поставки ВСУ ракет большей дальности SCALP