https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html

Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы

Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы - РИА Новости, 07.08.2023

Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы

Руководство Катара заняло твердую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:04

2023-08-07T09:04

2023-08-07T09:11

катар

россия

политика

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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Руководство Катара заняло твердую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин."Катар является крупнейшим инвестором в российскую экономику. Более того, руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине", - сказал посол.По его словам, отношения России со странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в последние годы приобрели стратегический характер, и Катар - как неотъемлемый член Совета - является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20230728/podderzhka-1886872075.html

катар

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

катар, россия, политика