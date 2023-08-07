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Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы - РИА Новости, 07.08.2023
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы
Руководство Катара заняло твердую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:04
2023-08-07T09:04
2023-08-07T09:11
катар
россия
политика
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Руководство Катара заняло твердую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин."Катар является крупнейшим инвестором в российскую экономику. Более того, руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине", - сказал посол.По его словам, отношения России со странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в последние годы приобрели стратегический характер, и Катар - как неотъемлемый член Совета - является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20230728/podderzhka-1886872075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, россия, политика
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы
Посол Догадкин: Катар занял твердую позицию по неприсоединению к санкциям против России
ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Руководство Катара заняло твердую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.
"Катар является крупнейшим инвестором в российскую экономику. Более того, руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине", - сказал посол.
По его словам, отношения России со странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в последние годы приобрели стратегический характер, и Катар - как неотъемлемый член Совета - является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке
.
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