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Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы - РИА Новости, 07.08.2023
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09:04 07.08.2023 (обновлено: 09:11 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы - РИА Новости, 07.08.2023
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы
Руководство Катара заняло твердую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:04
2023-08-07T09:11
катар
россия
политика
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Руководство Катара заняло твердую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин."Катар является крупнейшим инвестором в российскую экономику. Более того, руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине", - сказал посол.По его словам, отношения России со странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в последние годы приобрели стратегический характер, и Катар - как неотъемлемый член Совета - является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке.
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катар, россия, политика
Катар, Россия, Политика
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы

Посол Догадкин: Катар занял твердую позицию по неприсоединению к санкциям против России

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Руководство Катара заняло твердую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.
"Катар является крупнейшим инвестором в российскую экономику. Более того, руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине", - сказал посол.
По его словам, отношения России со странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в последние годы приобрели стратегический характер, и Катар - как неотъемлемый член Совета - является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке.
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