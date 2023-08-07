https://ria.ru/20230807/samolety-1888650502.html
Чемезов рассказал Путину о планах по пассажирским самолетам
Чемезов рассказал Путину о планах по пассажирским самолетам - РИА Новости, 07.08.2023
Чемезов рассказал Путину о планах по пассажирским самолетам
Серийное производство российских самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в 2024 году, к 2025 году будет серийно выпускаться 10 единиц Ту-214 в год,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:09
2023-08-07T15:09
2023-08-07T15:09
экономика
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
владимир путин
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54325/66/543256601_0:171:2000:1296_1920x0_80_0_0_20989e42939308a87b593abde8f5f42c.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Серийное производство российских самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в 2024 году, к 2025 году будет серийно выпускаться 10 единиц Ту-214 в год, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Впервые в 2024 году мы запустим серийное производство самолетов Superjet – Superjet New. Это самолет, который оборудован нашими двигателями ПД-8, полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих. Ежегодно, начиная с 2024 года, будет производиться 20 таких машин", - рассказал Чемезов. Чемезов также рассказал о планах по другому российскому самолету МС-21. "В 2024 году мы также начнем производить и МС-21: первые серийные шесть машин тоже будут переданы авиакомпаниям России", - сообщил глава "Ростеха". Назвал он и планируемые объемы по Ту-214. "К 2025 году мы будем серийно производить десять машин Ту-214 в год. Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов и так далее", - отметил Чемезов.
https://ria.ru/20230801/oak-1887497336.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54325/66/543256601_23:0:1978:1466_1920x0_80_0_0_4cf1c49cdaeb3d9211b5d22c0d84d562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, владимир путин, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, ту-214
Экономика, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Владимир Путин, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21, Ту-214
Чемезов рассказал Путину о планах по пассажирским самолетам
Чемезов: в 2024 году запустят серийное производство SSJ New и МС-21, в 2025 — Ту-214
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Серийное производство российских самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в 2024 году, к 2025 году будет серийно выпускаться 10 единиц Ту-214 в год, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Впервые в 2024 году мы запустим серийное производство самолетов Superjet – Superjet New. Это самолет, который оборудован нашими двигателями ПД-8, полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих. Ежегодно, начиная с 2024 года, будет производиться 20 таких машин", - рассказал Чемезов.
Чемезов также рассказал о планах по другому российскому самолету МС-21. "В 2024 году мы также начнем производить и МС-21: первые серийные шесть машин тоже будут переданы авиакомпаниям России", - сообщил глава "Ростеха".
Назвал он и планируемые объемы по Ту-214. "К 2025 году мы будем серийно производить десять машин Ту-214 в год. Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов и так далее", - отметил Чемезов.
В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New