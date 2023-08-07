https://ria.ru/20230807/samolety-1888650502.html

Чемезов рассказал Путину о планах по пассажирским самолетам

Чемезов рассказал Путину о планах по пассажирским самолетам - РИА Новости, 07.08.2023

Чемезов рассказал Путину о планах по пассажирским самолетам

Серийное производство российских самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в 2024 году, к 2025 году будет серийно выпускаться 10 единиц Ту-214 в год,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:09

2023-08-07T15:09

2023-08-07T15:09

экономика

технологии

россия

сергей чемезов

ростех

владимир путин

sukhoi superjet 100 (ssj100)

мс-21

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Серийное производство российских самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в 2024 году, к 2025 году будет серийно выпускаться 10 единиц Ту-214 в год, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Впервые в 2024 году мы запустим серийное производство самолетов Superjet – Superjet New. Это самолет, который оборудован нашими двигателями ПД-8, полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих. Ежегодно, начиная с 2024 года, будет производиться 20 таких машин", - рассказал Чемезов. Чемезов также рассказал о планах по другому российскому самолету МС-21. "В 2024 году мы также начнем производить и МС-21: первые серийные шесть машин тоже будут переданы авиакомпаниям России", - сообщил глава "Ростеха". Назвал он и планируемые объемы по Ту-214. "К 2025 году мы будем серийно производить десять машин Ту-214 в год. Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов и так далее", - отметил Чемезов.

https://ria.ru/20230801/oak-1887497336.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, владимир путин, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, ту-214