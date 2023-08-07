https://ria.ru/20230807/samolety-1888640806.html

"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов

"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов - РИА Новости, 07.08.2023

"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов

Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:30

2023-08-07T14:30

2023-08-07T14:36

ростех

безопасность

россия

владимир путин

сергей чемезов

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолётов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", - сказал он, отчитываясь о работе предприятий госкорпорации.

https://ria.ru/20230731/mig-31-1887317777.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

ростех, безопасность, россия, владимир путин, сергей чемезов