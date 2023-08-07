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"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов - РИА Новости, 07.08.2023
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14:30 07.08.2023 (обновлено: 14:36 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/samolety-1888640806.html
"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов
"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов - РИА Новости, 07.08.2023
"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов
Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:30
2023-08-07T14:36
ростех
безопасность
россия
владимир путин
сергей чемезов
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолётов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", - сказал он, отчитываясь о работе предприятий госкорпорации.
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ростех, безопасность, россия, владимир путин, сергей чемезов
Ростех, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Чемезов
"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов

Чемезов сообщил о двукратном увеличении производства боевых самолетов в 2022 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолётов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", - сказал он, отчитываясь о работе предприятий госкорпорации.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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31 июля, 11:39
 
РостехБезопасностьРоссияВладимир ПутинСергей Чемезов
 
 
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