https://ria.ru/20230807/samolety-1888640806.html
"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов
"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов - РИА Новости, 07.08.2023
"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов
Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:30
2023-08-07T14:30
2023-08-07T14:36
ростех
безопасность
россия
владимир путин
сергей чемезов
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолётов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", - сказал он, отчитываясь о работе предприятий госкорпорации.
https://ria.ru/20230731/mig-31-1887317777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростех, безопасность, россия, владимир путин, сергей чемезов
Ростех, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Чемезов
"Ростех" в 2022 году вдвое увеличил производство боевых самолетов
Чемезов сообщил о двукратном увеличении производства боевых самолетов в 2022 году
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолётов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", - сказал он, отчитываясь о работе предприятий госкорпорации.
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