ЭКОВАС в четверг проведет саммит по Нигеру, пишут СМИ
Рейтер: ЭКОВАС 10 августа проведет в Абудже саммит по поводу переворота в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в четверг проведет саммит в Абудже по поводу переворота в Нигере, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя сообщества Эмоса Лунгу.
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"Региональный блок Западной Африки проведет саммит в столице Нигерии Абудже в четверг, чтобы обсудить переворот в Нигере", - сообщает агентство.
Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС дало неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. Срок ультиматума истек в воскресенье. Телеканал Al-Arabiya в этот же день со ссылкой на мятежников сообщал о подготовке иностранным государством "вторжения" на территорию Нигера.
При этом в минувшее воскресенье тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".