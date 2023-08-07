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Командир "Ахмата" прокомментировал готовящийся рывок ВСУ к Артемовску
Командир "Ахмата" прокомментировал готовящийся рывок ВСУ к Артемовску - РИА Новости, 07.08.2023
Командир "Ахмата" прокомментировал готовящийся рывок ВСУ к Артемовску
Украинские войска серьезно готовятся к очередному рывку по взятию Артемовска, но сил его взять у ВСУ нет, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:24
2023-08-07T14:24
2023-08-07T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
апты алаудинов
вооруженные силы украины
киев
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска серьезно готовятся к очередному рывку по взятию Артемовска, но сил его взять у ВСУ нет, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Он напомнил, что в начале июля "Ахмат" был переброшен на артемовское направление, за прошедший с этого момента срок противник не взял там ни одного населенного пункта. "Да, мы в курсе, что противник готовит очень серьезно еще один рывок – будет пытаться прорваться. Но что бы он ни делал, у него нет сил для того, чтобы взять Бахмут - Артемовск, это вопрос однозначный", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что Киев прикладывает очень серьезные усилия, чтобы продвинуться на этом участке, и несет очень большие потери. "Могу констатировать, что 22-я бригада (ВСУ – ред.), можно сказать, перестала существовать. Остатки этой бригады были розданы другим бригадам, которые находятся на нашем участке", - добавил Алаудинов. О завершении освобождения Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая.
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Командир "Ахмата" прокомментировал готовящийся рывок ВСУ к Артемовску
Алаудинов: ВСУ готовят новый рывок к Артемовску, но сил его взять у них нет