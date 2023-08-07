https://ria.ru/20230807/ryvok-1888639049.html

Командир "Ахмата" прокомментировал готовящийся рывок ВСУ к Артемовску

Командир "Ахмата" прокомментировал готовящийся рывок ВСУ к Артемовску - РИА Новости, 07.08.2023

Командир "Ахмата" прокомментировал готовящийся рывок ВСУ к Артемовску

Украинские войска серьезно готовятся к очередному рывку по взятию Артемовска, но сил его взять у ВСУ нет, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:24

2023-08-07T14:24

2023-08-07T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

апты алаудинов

вооруженные силы украины

киев

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830672890_0:10:1077:616_1920x0_80_0_0_b84f3deddfa00b5112508258aaca0621.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска серьезно готовятся к очередному рывку по взятию Артемовска, но сил его взять у ВСУ нет, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Он напомнил, что в начале июля "Ахмат" был переброшен на артемовское направление, за прошедший с этого момента срок противник не взял там ни одного населенного пункта. "Да, мы в курсе, что противник готовит очень серьезно еще один рывок – будет пытаться прорваться. Но что бы он ни делал, у него нет сил для того, чтобы взять Бахмут - Артемовск, это вопрос однозначный", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что Киев прикладывает очень серьезные усилия, чтобы продвинуться на этом участке, и несет очень большие потери. "Могу констатировать, что 22-я бригада (ВСУ – ред.), можно сказать, перестала существовать. Остатки этой бригады были розданы другим бригадам, которые находятся на нашем участке", - добавил Алаудинов. О завершении освобождения Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая.

https://ria.ru/20230807/boepripasy-1888638755.html

https://ria.ru/20230807/obstrely-1888636362.html

артемовск

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, апты алаудинов, вооруженные силы украины, киев, россия, здоровье - общество