https://ria.ru/20230807/rossiya-1888710609.html

Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря

Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря - РИА Новости, 08.08.2023

Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря

У России может не остаться кораблей, если она продолжит блокировать зерновой коридор, пригрозил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Nacion. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-07T18:25

2023-08-07T18:25

2023-08-08T00:22

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

черное море

украина

россия

зерновая сделка

экономика

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У России может не остаться кораблей, если она продолжит блокировать зерновой коридор, пригрозил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Nacion."Россия должна понять, что <...> если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта", — утверждает он.По его словам, Украина готова "защищаться", если Россия продолжит доминировать в Черном море.Зеленский добавил, что после прекращения действия зерновой сделки Киев вынужден искать обходные пути для экспорта продукции.О приостановке соглашения стало известно в середине июля. Тогда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что не готова продлить его, поскольку условия в отношении России не выполнялись. Речь идет о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, переподключении Россельхозбанка к SWIFT и других мерах.Владимир Путин указывал, что большая часть украинского зерна вывозилась в западные страны. При этом главная цель сделки так и не была реализована, а именно — поставки продукции нуждающимся государствам.

https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html

https://ria.ru/20230804/sdelka-1888166269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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