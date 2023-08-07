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Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря - РИА Новости, 08.08.2023
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18:25 07.08.2023 (обновлено: 00:22 08.08.2023)
https://ria.ru/20230807/rossiya-1888710609.html
Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря
Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря - РИА Новости, 08.08.2023
Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря
У России может не остаться кораблей, если она продолжит блокировать зерновой коридор, пригрозил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Nacion. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-07T18:25
2023-08-08T00:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
черное море
украина
россия
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У России может не остаться кораблей, если она продолжит блокировать зерновой коридор, пригрозил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Nacion."Россия должна понять, что &lt;...&gt; если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта", — утверждает он.По его словам, Украина готова "защищаться", если Россия продолжит доминировать в Черном море.Зеленский добавил, что после прекращения действия зерновой сделки Киев вынужден искать обходные пути для экспорта продукции.О приостановке соглашения стало известно в середине июля. Тогда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что не готова продлить его, поскольку условия в отношении России не выполнялись. Речь идет о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, переподключении Россельхозбанка к SWIFT и других мерах.Владимир Путин указывал, что большая часть украинского зерна вывозилась в западные страны. При этом главная цель сделки так и не была реализована, а именно — поставки продукции нуждающимся государствам.
https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html
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в мире, владимир зеленский, черное море, украина, россия, зерновая сделка, экономика, владимир путин, swift, россельхозбанк, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Черное море, Украина, Россия, Зерновая сделка, Экономика, Владимир Путин, SWIFT, Россельхозбанк, ООН
Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря

Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в Черном море к концу конфликта

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У России может не остаться кораблей, если она продолжит блокировать зерновой коридор, пригрозил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Nacion.
«
"Россия должна понять, что <...> если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта", — утверждает он.
По его словам, Украина готова "защищаться", если Россия продолжит доминировать в Черном море.
Зеленский добавил, что после прекращения действия зерновой сделки Киев вынужден искать обходные пути для экспорта продукции.
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Владимир Путин указывал, что большая часть украинского зерна вывозилась в западные страны. При этом главная цель сделки так и не была реализована, а именно — поставки продукции нуждающимся государствам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийЧерное мореУкраинаРоссияЗерновая сделкаЭкономикаВладимир ПутинSWIFTРоссельхозбанкООН
 
 
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