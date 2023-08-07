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Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в Москве спустя год после смерти
Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в Москве спустя год после смерти - РИА Новости, 07.08.2023
Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в Москве спустя год после смерти
Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире в Москве спустя более года после ее смерти, сообщили "Известия". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:02
2023-08-07T17:02
2023-08-07T18:34
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире в Москве спустя более года после ее смерти, сообщили "Известия".По информации издания, соседи обратились в полицию, так как долго не видели женщину, а на звонки в дверь никто не открывал.Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие по вызову, вскрыли дверь и обнаружили тело Джимбиновой. Медицинская экспертиза установила, что она умерла в начале прошлого года.Светлана Джимбинова родилась 1 января 1940 года. Первый спектакль "Золушка" в Театре имени Вахтангова она поставила в 1966-м. В число ее работ также вошли "Старые друзья" (1968), "Кот в сапогах" (1974) и "Про Ивана-не-великана" (1980).
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происшествия, москва, россия, ссср
Культура, Происшествия, Москва, Россия, СССР
Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в Москве спустя год после смерти
Тело режиссера Джимбиновой нашли через год после ее смерти